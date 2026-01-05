马会英籍马术教练涉藏伟哥与冰毒 留院缺席聆讯押后1.8再讯

赛马会英国籍马术教练涉嫌上周五在美丽华酒店某单位内，管有俗称「冰毒」及「伟哥」的药物，另管有3支管和36支针筒等，被控管有危险药物等3罪。案件今早在九龙城裁判法院首次提堂，控方透露被告因在医院留医缺席聆讯，申请将案件押后至1月8日再讯，获裁判官陈志辉批准，期间被告还押候讯。

36岁英国籍被告MCCULLOCK Kyle，报称赛马会马术教练，被控管有危险药物、管有第I部毒药，以及管有适合于及拟用作服食危险药物的器具共3罪。控罪指，被告于2026年1月2日，在九龙尖沙咀弥敦道美丽华酒店某室管有危险药物，即甲基苯丙胺；另于同日同地并非按照药剂业及毒药条例条文的规定，管有毒药表第I部所列毒药为西地那非；及管有适合于及拟用作服食危险药物，即3支管和36支针筒。

案件编号：KCCC29/2026

法庭记者：黄巧儿