石硖尾邨夺命火︱房屋署协助美如楼居民 联络水电煤公司检查安全 单位供电已复常

社会
更新时间：12:31 2026-01-05 HKT
发布时间：12:31 2026-01-05 HKT

石硖尾邨美如楼昨日（1月4日）发生火警，在火警发生后，房屋署随即派员到现场协助疏散约200名居民到邻近两间学校暂避。为安全起见，房屋署职员联络煤气公司，检查美如楼全座的煤气喉管，同时亦安排承办商检查起火楼层单位电力安全，另联络水务署紧急更换受损水表及安排承办商检查单位供水。

房屋署已安排承办商为居民更换门锁

由于火警时部分单位曾被破门，房屋署已安排承办商为居民更换门锁。除起火楼层，美如楼于昨日下午1时15分解封，而起火的21楼最终亦于昨日下午4时15分解封。

大厦解封后，由于有部分单位电力供应仍未恢复，房屋署职员为住户提供手提电筒，并协助关爱队向居民派发饭盒、饮用水及充电器等。现时，除起火单位及同层两个有住户留医的单位因人员未能进内检查而未恢复供电外，所有单位电力供应已回复正常。

