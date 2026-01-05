大维修涉贪｜邓家彪指不法分子已「侦破」招标妥 政府须更主导处理大维修

观塘合和大厦及翠屏北邨卷入维修工程贪污问题，廉署早前拘捕21人，包括该贪污团伙的骨干成员，部分人有黑社会背景。事件揭示有不法份子疑透过贪污手段收集「授权票」，企图操控法团以获取工程合约。九龙东立法会议员邓家彪今早（1月5日）在电台节目指，事件反映单靠业主立案法团处理大维修存在困难及漏洞，政府必须担当更主导的角色。香港物业管理公司协会发言人陈志球则强调，法团及管理公司有责任核实授权书的真伪，业主亦应亲身参与，保障自身权益。

物管业：法团有责任核实授权书真伪

陈志球指出，法团及管理公司有责任对收到的授权书进行核实，包括核对业主身份，并将回条放入业主信箱以作确认，防止冒签。他指出，根据现行条例，大维修等重要议程需要有一定比例的业主亲身出席。他呼吁业主应尽量亲身出席业主大会，以了解议案内容。若无法出席而需授权，亦应授权予信得过的家人或邻居，并清楚向对方表明投票意向，切勿轻信上门收集授权书的陌生人。他强调，若授权过程涉及贪污等不法行为，本身已属违法，不能接受。

邓家彪在同一节目上指出，楼宇大维修衍生的问题持续已久，尤其在人口老化、业主普遍不愿参与法团事务的旧楼，问题更为严峻。他表示，不少业主因法律责任过重、缺乏时间或专业知识而对参与法团却步，导致不法分子有机可乘。他指政府过去修订《建筑物管理条例》时，在立法会内也有关于授权票的讨论，但最终无法达成共识，因为若限制太严，现实上难以让业主大会顺利举行。

邓家彪：「招标妥」仅保障程序 无法阻止操控招标结果

就今次涉事的翠屏北邨，邓家彪指该法团主席早前病逝，居民原以为维修事宜已停顿，对爆出贪污案件感到愕然。他认为，事件反映出授权书制度的漏洞，「次次一有争议，授权书都系个漏洞所在」。

他又坦言，即使是市建局的「招标妥」服务，亦可被不法集团利用其规则，感觉围标集团已「侦破」有关平台。他指「招标妥」只能提供程序上的保证，但无法阻止顾问公司以「最低价中标」等方式，透过与各承建商「围威喂」，操控招标结果。

为从根本解决问题，邓家彪强烈呼吁政府在楼宇大维修中更为主导。他建议：「如果维修工程获政府资助，政府应考虑直接介入，透过自身的招标系统为法团指定承办商。」他相信，此举能大幅减少法团内部的争拗，并堵塞贪污和围标的空间，对业主而言是更有效的保障。他透露，政府正研究再次修订《建筑物管理条例》，期望届时能集中处理相关问题。