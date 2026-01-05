小寒天气︱天文台：今晚天气转冷 未来三日持续寒冷 明早最低12°C、周三最低11°C

小寒天气︱天文台今日（1月5日）上午11时40分，发出特别天气提示，指冬季季候风会在今日稍后逐渐影响广东沿岸地区，本港晚间天气转冷，明日（1月6日）早上市区最低气温会在12度左右。天文台预料，季候风影响华南的时间相对较长，星期三、四早上仍会持续寒冷，市区最低气温在11、12度左右，新界再低几度，日间非常干燥，提醒市民请注意保暖。

寒冷天气︱周三沙田/大埔/将军澳/上水等最低只有9°C

根据九天天气预报，明日起一连三日最低气温都会在12度以下，当中以周三（7日）最寒冷，新界多区包括沙田、大埔、将军澳、上水等气温将跌穿个位数，只有8至9度；而打鼓岭亦一度低见6度。

小寒天气︱天文台料晚间天气转冷

天文台料晚间天气转冷

天文台说，受冬季季候风影响，未来两三日广东沿岸早上寒冷，天晴及非常干燥，日夜温差颇大。而季候风会在周末至下周初稍为缓和，广东沿岸早上仍然清凉。预料一股季候风补充会在下周中期影响华南沿岸。

本港地区下午及今晚天气预测，天晴干燥。吹和缓北风，晚间北风逐渐增强，天气转冷。展望未来两三日早上持续寒冷，市区最低气温在11、12度左右，新界再低几度，天晴及非常干燥，日夜温差颇大。