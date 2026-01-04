工展会2025︱市民赶尾水扫货 首次参展档主清完存货 明年添新品再接再厉

为期24天的工展会将于明晚（5日） 闭幕，不少市民趁周日假期入场「扫平货」。《星岛头条》记者今日（4日）到场观察，下午约1时，会场已人潮涌动，市民一抽二掕离场，亦有人推着手推车或行李喼到场选购心头好。有档主对销情表示乐观，指营业额较去年提升约一成，但也有档主直言「旺丁不旺财」。有市民认为，工展会最后两日是抢优惠的最佳时机，「见平就买」。

临近农历新年 鲍鱼福袋受欢迎

参展逾10年的安记海味销售经理潘先生表示，今年营业额比去年增加约一成，对销情十分满意。他指，公司今年推出多种优惠，包括福袋与快闪活动，其中「鲍鱼福袋」最受欢迎。他分析，由于临近农历新年，港人购买节庆食品意欲高，令今年人流及消费表现不俗，有信心在最后一日顺利「清货」。

首参展展商料清完存货

首次参展、售卖潮州肉丸及多类小食的黄先生表示，今年销售额不错，部分肉丸已经售罄，预计明日可清完剩余存货。他指，客源来自世界各地，有本地人、西方游客，亦有不少是内地旅客。他认为，内地客量增加或与内地歌手周深演唱会在香港举行有关，吸引部分旅客顺道到工展会购物。不过，他坦言人流虽多，真正停下来购买的顾客却不如预期，营业额恐未能达老板要求，形容「有点遗憾」。他表示，若今年成绩理想，明年会再参展，并考虑增加食品种类吸引顾客，「不会独沽一味」。

市民抱「贪平」心态逛展

林女士今次是「二刷」工展会，她早前已经与朋友一同逛展，知道今明是最后两日，特意再来选购海参等特价货品。她表示，已花费约1,000元，并无设置上限，「见到啱又平就会买」。她又笑言，现场人流多是因为「贪平」心态，同时坦言自己亦为「羊群心理」。

梁小姐与家人一同趁最后两日扫货。她表示，一家人合共花费约3,000元，战利品包括鲍鱼、肉丸等美食，而奶奶则买了冬菇等食材办年货。她指，得悉最后两日干货和熟食档多有减价，因此特地带同手推车「入货」。

梁小朋友表示，熟食档店员很友善，给他试食多款食物，包括肠仔、肉丸和蚝等，还买了一杯雪糕，觉得「十分美味」。他又表示，今日是他展期内第二次逛工展会，现场气氛热闹，让他非常开心。

记者： 曾智华

摄影：苏正谦