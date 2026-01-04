宏福苑火灾︱何启明吁大埔区业主勿「坐地起价」 灾民可考虑租东铁沿线单位

大埔宏福苑援助基金至今累计逾41亿元，惟安置方案仍然未定，政府早前向业主提供为期两年、每年15万元的租金津贴。劳福局副局长何启明今日（4日）在一个活动后见记者时表示，基金至今已拨出约12亿元支援灾民，包括不同项目及一笔过援款。

吁大埔区业主发挥守望相助精神

被问到面对业主加租，资助已不足以负担高昂的租金，何启明呼吁大埔区业主发挥守望相助精神，以市值租金向宏福苑街坊租出单位，而非「坐地起价」。他续指，大埔区内单位供应始终有限，「东铁线沿线系咪都可以考虑吓呢？大家都可以去睇睇，咁样对大家嘅影响都无咁大。」

何启明指，政府听到灾民对安置有不同需求，包括希望原区安置，故当局已推出租金津贴，让灾民可选择合适居所。至于租金津贴会否「加码」，他则表示有关计划由民青局负责，但强调政府会继续研究如何善用宏福苑基金。

青年宿舍有指定用途 难长久安置灾民

就近日有入住青年宿舍的灾民表示，突然接获通知需在今个月内迁出，对此深感徬徨无助。何启明回应说，政府在灾后已提供临时住宿安置灾民，但坦言酒店、青年宿舍等有指定用途，无法长久安置灾民，希望市民谅解。他续指，灾民可以选择自行租楼或入住过渡性房屋，强调宿位充足。

因应社会期望 调整地盘禁烟法例

至于地盘安全巡查的检讨，包括棚网巡查，何则指，政府已成立独立委员会检视，报告会在9个月后出炉，届时政府各部门会全力配合。他又透露，明白社会对地盘防火有一定要求，将会与新一届立法会合作，因应社会期望，调整地盘禁烟相关法例。