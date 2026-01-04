Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑火灾︱何启明吁大埔区业主勿「坐地起价」 灾民可考虑租东铁沿线单位

社会
更新时间：16:26 2026-01-04 HKT
发布时间：16:26 2026-01-04 HKT

大埔宏福苑援助基金至今累计逾41亿元，惟安置方案仍然未定，政府早前向业主提供为期两年、每年15万元的租金津贴。劳福局副局长何启明今日（4日）在一个活动后见记者时表示，基金至今已拨出约12亿元支援灾民，包括不同项目及一笔过援款。

吁大埔区业主发挥守望相助精神

被问到面对业主加租，资助已不足以负担高昂的租金，何启明呼吁大埔区业主发挥守望相助精神，以市值租金向宏福苑街坊租出单位，而非「坐地起价」。他续指，大埔区内单位供应始终有限，「东铁线沿线系咪都可以考虑吓呢？大家都可以去睇睇，咁样对大家嘅影响都无咁大。」

何启明指，政府听到灾民对安置有不同需求，包括希望原区安置，故当局已推出租金津贴，让灾民可选择合适居所。至于租金津贴会否「加码」，他则表示有关计划由民青局负责，但强调政府会继续研究如何善用宏福苑基金。

青年宿舍有指定用途 难长久安置灾民

就近日有入住青年宿舍的灾民表示，突然接获通知需在今个月内迁出，对此深感徬徨无助。何启明回应说，政府在灾后已提供临时住宿安置灾民，但坦言酒店、青年宿舍等有指定用途，无法长久安置灾民，希望市民谅解。他续指，灾民可以选择自行租楼或入住过渡性房屋，强调宿位充足。

因应社会期望 调整地盘禁烟法例

至于地盘安全巡查的检讨，包括棚网巡查，何则指，政府已成立独立委员会检视，报告会在9个月后出炉，届时政府各部门会全力配合。他又透露，明白社会对地盘防火有一定要求，将会与新一届立法会合作，因应社会期望，调整地盘禁烟相关法例。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美如楼有单位起火冒烟，火警中有居民由救护车送院。梁国峰摄
02:43
石硖尾邨火警酿1死8伤 单位发现男尸 逾270人疏散
突发
3小时前
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物
影视圈
7小时前
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
影视圈
19小时前
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
6小时前
女星惊爆「车震」丑闻！被指强逼经理人旁观交欢过程 狂踢椅背险酿大祸
女星惊爆「车震」丑闻！被指强逼经理人旁观交欢过程 狂踢椅背险酿大祸
影视圈
2026-01-03 16:47 HKT
元旦起个人存取款超5万毋须登记。 中新社
元旦起个人存取款超5万毋须登记
即时中国
2026-01-03 08:33 HKT
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
饮食
2026-01-03 13:47 HKT
居民邝先生讲述走火警经过，黄小姐带同爱猫逃生。梁国峰摄
02:43
石硖尾邨夺命火︱走火警居民：啲烟由防烟门冲出嚟 感激2青年助抬轮椅母落楼
突发
5小时前
美军突袭委内瑞拉，生擒马杜罗夫妇。美联社／法新社
空袭委内瑞拉︱美军生擒马杜罗计划曾漏风声？ 亲信成CIA线人监视行踪
即时国际
2小时前