宏福苑大火︱民青局：不少居民已迁出青年宿舍 将重启早前暂缓之青年宿位申请

社会
更新时间：13:04 2026-01-04 HKT
发布时间：13:04 2026-01-04 HKT

民政及青年事务局表示，大埔宏福苑火灾发生后，已透过不同渠道，包括接触酒店业界、青年宿舍营运者，要求提供紧急住宿单位，协助居民作短期紧急安置。民青局指，政府去年12月18日宣布推出业主租金补助，提供每年15万元协助宏福苑业主解决中长期住宿安排。局方称，当时已表示就酒店及青年宿舍的住宿安排，要因应营运者的房间供应。

1.31后会协助居民过渡至中期住屋安排

当局表示，青年宿舍政策原意为辅助长远青年发展，事实上，这段时间不少宏福苑居民已经迁出或已计划迁出青年宿舍，在外租住单位或搬到过渡屋，解决中期住宿问题。而部分仍留在青年宿舍的宏福苑居民 ，如在1月31日后未能及时迁往中期住宿居所，青年宿舍营运者将按实际情况酌情处理个案，并会联同一户一社工协助居民尽快过渡至中期住屋安排。

营运者将重启之前暂缓的青年宿位申请

民青局说，青年宿舍营运者将会重启之前暂缓的青年申请相关青年宿位，继续为合资格青年人提供自主的生活空间，协助青年发展。

