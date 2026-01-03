Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

省港杯│ 罗淑佩等到南沙为港队打气 赞赛事精彩 冀港队今年越来越好 !

社会
更新时间：19:32 2026-01-03 HKT
发布时间：19:32 2026-01-03 HKT

第44届省港杯次回合，今午( 3日 )在广州南沙大湾区文化体育中心开赛，文化体育及旅游局局长罗淑佩、体育专员蔡健斌、港协暨奥委会会长霍震霆及中国香港足球总会会长贝钧奇等到场观看比赛，为港队打气。

罗淑佩赞赛事精彩  双方各有佳作

罗淑佩于社交平台发文，指今次是第二次在香港以外看省港杯，去年在广州越秀球场，今年则是南沙的大湾区文化体育中心。她形容赛事精彩，双方各有佳作，赛果是港队90分钟2:2迫和广东，12码仅败，期待港队今年越来越好！

她更附上照片，与大家分享球场上见到的11月15当头月，大赞好漂亮。

省港杯足球赛，港队作客广东，落后两球下扳平，两回合总成绩4比4，要互射十二码，港队最终输3比4，未能捧杯而回。

 

