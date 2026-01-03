空袭委内瑞拉｜保安局 : 即日更新外游警示网页附加资料 提醒拟赴或已在当地港人提高警惕

委内瑞拉与美国的紧张局势不断升级之际，委内瑞拉首都加拉加斯周六（3日）凌晨多处遭到空袭。本港保安局回复时表示，设立外游警示制度，主要根据相关海外国家/属地可能面对的人身安全风险为考虑基础，并以黑、红及黄色警示来区分，协助市民更容易了解其计划前往的目的地可能面对的人身安全风险。

当局更新外游警示网页附加资料 提醒拟赴或已在当地港人提高警惕

现时外游警示制度涵盖88个国家╱地区，主要是较多香港居民前往旅游和公干的地点，当中并不包括委内瑞拉。至于未涵盖的海外国家，保安局的外游警示制度网页亦有提供连结到国家外交部的网页，方便市民查阅相关的旅游风险资讯。

纵然委内瑞拉并未涵盖于外游警示制度下，保安局外游警示制度网页内的「其他资讯」部分亦就委内瑞拉的情况提供相关资讯供市民参考。鉴于委内瑞拉的最新情况，保安局已于本年1月3日更新外游警示网页有关委内瑞拉的附加资料，提醒计划前赴或已在当地的港人应留意情况，提高警惕，注意安全，并避开示威或人群聚集的地方。

身在委内瑞拉港人如需协助 可致电入境事务处24小时求助热线

身在委内瑞拉的港人如需协助，可致电入境事务处「协助在外香港居民小组」的24小时求助热线，电话：(852) 1868；透过「入境处流动应用程式」以网路数据致电「1868」热线或使用1868聊天机械人；发送讯息至1868 WhatsApp求助热线；发送信息至1868微信求助热线；或提交网上求助表格求助，或与中国驻委内瑞拉大使馆联络（领事保护与协助电话：(58) 414-3669883）。

纵横游、东瀛游、永安旅游无办委内瑞拉旅行团

另外，纵横游、东瀛游、永安旅游均表示没有营运委内瑞拉的旅行团。

