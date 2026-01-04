宏福苑大火｜「毋忘爱」提供免费殡葬服务 让火灾逝者有尊严地踏上最后一程

【宏福苑/大火/「毋忘爱」/殡葬/逝者】大埔宏福苑大火造成至少161死亡，非牟利机构「毋忘爱」透过免费殡葬服务，使逝者有尊严地踏上最后一程，亦让生者无憾地道别，目前已向近20个家庭提供协助。「毋忘爱」主席、外科医生范宁接受《星岛》访问指，理解灾民不欲仓促处理至亲的身后事，机构透过收集逝者的相片、日用品等，于丧礼上重现其一生，让出席者感受与逝者的连系。生命颂礼司何紫筠（May）忆述，有女儿在丧礼上以琴声献曲，答谢在火灾罹难的单亲妈妈，多年含辛茹苦养育之恩，「她在钢琴前尝试控制情绪，弹出一曲给妈妈聼，那一刻我很感动，她很叻，可以完成这份送给妈妈的最后礼物」。

宏福苑大火｜已向近20个受灾家庭提供免费殡葬服务

去年11月26日的大火震撼全球，「毋忘爱」当晚宣布，为逝者提供免费丧葬服务，并为有需要家庭提供支援或转介服务；至11月28日，机构指已获「嘉道理慈善基金会」专项支持，故暂停接收所有新增指定用于「宏福苑」的公众捐款。机构回复查询指，至今接获288笔公众捐款，善款逾50万元，公众善款会与基金会资助结合，用于安排逝者后事及支援家属。

宏福苑大火｜女儿于丧礼中藉琴声 向罹难母亲表达思念及祝福

「毋忘爱」目前协助宏福苑个案中，有「白头人送黑头人」，有丧子个案，亦有宠物离世个案。May形容，丧礼是让出席者表达思念，互相倾诉、互相安慰、互相疗愈的场合。她提到，有单亲妈妈供养两兄妹，让他们学习弹钢琴至演奏级，不幸在火灾中离世。在该场丧礼中，女儿藉琴声表达思念及祝福，逝者朋友亦分享彼此相处点滴，共同面对伤痛，「认识到妈妈前半生辛苦养大子女，晚年都有一段被子女照顾、与朋友旅游、玩乐的时光」。



范宁表示，机构透过收集逝者的相片、日用品等，于丧礼上重现其一生，从而让出席者感受与逝者的连系，「完整地知道这个人的故事，大家一起去怀念」。他又指，事发至今逾一个月，需重建社区网络，让灾民正常生活，而社会应透过建设性方式纪念火灾，「就算用情绪管理、辅导角度看，当悲伤、哀伤这么大，你叫受难者坚强一点，不要想、忘记过去，会导致二次创伤、三次创伤，最终令他们与社会脱节，因为会觉得不被了解」。



大众踊跃捐款同时，亦关注善款去向，乃至非牟利机构行政成本。范宁说，个人心态是先提供服务，再思考钱从何来，「当想做好一件事时，有太多顾虑，或者有太多其他一些的干扰想法，事情就会扭曲」。但他补充，任何机构都要靠人营运，必然会产生人力成本，「非牟利机构，并非不吃人间烟火」。



记者 萧博禧

摄影 何君健