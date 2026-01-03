流感｜去年9月至今录25宗儿童严重个案3人亡 中心指天气转冷 流感活跃程度或再升

衞生署衞生防护中心今日（3日）提醒市民，季节性流感活跃程度在过去两星期逐步回落至贴近基线水平，显示自去年9月初开始的夏季流感季节有机会于未来一至两周完结。中心表示，虽然夏季流感季节有完结的迹象，冬季流感季节亦未开始，但随着天气在今年首季逐渐寒冷，流感活跃程度可能再度上升，中心再次呼吁所有年满6个月或以上的人士，除个别有已知禁忌症人士外，若尚未接种季节性流感疫苗的市民，应尽快接种流感疫苗，以减低相关重症和死亡的风险。

今个夏季录25宗儿童流感严重个案 包括3宗死亡

中心总监徐乐坚说，本港自去年9月初踏入夏季流感季节，季节性流感活跃程度于去年10月中下旬达到最高水平后开始辗转回落。最新的监测数据显示，上周（2025年12月21日至12月27日）的呼吸道样本中季节性流感病毒阳性百分比由前两周的7.81%和6.17%下降至4.97%（基线水平为4.94%），同期公立医院的流感相关入院率为每一万人0.28宗（较前两周每一万人0.49宗和0.37宗为低，而基线水平为每一万人0.27宗）。学校流感爆发方面，自去年9月新学年开学首周的15宗，曾大幅上升至10月中的170宗，其后逐渐下降至11月中的43宗。去年12月初稍为反弹至71宗后，过去数周已逐步下降，由每周30多宗下降至上周只有4宗。中心会继续密切监察本地数据，若相关指标持续下降至低于基线水平，中心下周将评估是次夏季流感季节是否已经完结。

今次的季节性流感季节流行的主要病毒为甲型（H3）流感病毒。与季节性流感相关的严重或死亡个案和以往一样，主要影响「一老一幼」。截至一月一日，今个夏季流感季节录得25宗涉及儿童流感的严重个案，包括3宗死亡个案，涉及的儿童年龄介乎6个月至17岁。当中，20宗（80%）个案没有接种季节性流感疫苗（包括一宗个案在发病前4天才接种2025／26年度季节性流感疫苗。由于接种后一般需要两周身体才能产生足够保护力，所以该病例未能受到疫苗保护。因此，该个案被视为未接种疫苗）。同期共录得502宗成人严重流感个案，当中包括339宗死亡个案。在已掌握临床资料的成人死亡个案中，超过8成有慢性疾病。

6个月至未满两岁的幼儿季节性流感疫苗接种率仍处于较低水平，只有约22%，虽较上季同期上升近5个百份点，但仍比其他年龄组别的接种率低。

徐乐坚续说，虽然夏季流感季节有完结的迹象，冬季流感季节亦未开始，但随着天气在今年首季逐渐寒冷，流感活跃程度可能会再度上升，而流行病毒株不排除会发生改变，因此他再次呼吁所有年满6个月或以上的人士，除个别有已知禁忌症人士外，若尚未接种季节性流感疫苗的市民，请从速行动。即使目前流行的甲型（H3）流感病毒与疫苗所含的病毒株存在一些抗原差异，季节性流感疫苗仍能对亚分支K的变异病毒株，以及疫苗中包含的甲型（H1）及乙型流感病毒提供保护。即使在夏季流感季节曾感染流感的人士，若尚未接种2025／26年度季节性流感疫苗亦应接种流感疫苗，以预防未来的冬季流感季节可能出现其他流行病毒株。

接种流感疫苗是最有效预防流感及其并发症的方法之一，亦可减低重症及死亡的风险。在社会各界（包括医疗界、学校、家长、院舍等）的通力合作下，截至2025年12月28日，2025／26年度各项流感疫苗接种计划共接种超过189万剂疫苗，较上一流感疫苗接种季度同期增加约4.7%。学校方面，为提高接种率，中心提早于去年6月初开始接受学校报名参加季节性流感疫苗学校外展计划，亦推出优化措施，让所有学校均可选用喷鼻式减活流感疫苗或「混合模式」，即可于同一或不同的外展活动自由选用注射式灭活和喷鼻式减活流感疫苗。不同年龄组别学童的接种率较去年同期高2%至9%。

徐乐坚说，6个月至未满两岁的幼儿的季节性流感疫苗接种率仍处于较低水平，只有约22%。虽然较上一季度同期上升近5个百份点，但仍比其他年龄组别的接种率为低。中心已经透过基层医疗署呼吁家庭医生，协助鼓励家长同意为子女接种季节性流感疫苗。为便利市民接种疫苗，政府已开放全部29间衞生署母婴健康院给所有6个月至两岁以下的儿童接种疫苗；基层医疗署辖下18区的地区康健中心和地区康健站及其服务点；以及医院管理局的74间家庭医学诊所和38间公立医院，让市民有更多可供选择的接种地点。



