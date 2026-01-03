首个花墟咖啡市集今、明两日开放 商户预计人流增50%：为市民提供线下体验

为促进青年发展和社区凝聚，由青途发展社区发展协会（青途）、市建局合办全港首个「花墟节：啡上添花」，今（3日）起一连两日于旺角大球场对出空地举行。

市集汇聚本地摊档 设祝福墙、工作坊

是次市集结合咖啡及花艺为主题，设有15间本地咖啡、茶叶、甜点摊档及绘画工作坊，现场亦有「花语筑福」祝福墙，让市民留下新一年的愿景和祝福。此外，花墟各处有24间商户提供购物优惠和礼品，包括换领鲜花、盆栽及种子等等。

蔡宏兴：规划兼顾花墟特色 设过渡方案助回迁

市建局行政总监蔡宏兴于致辞时指，在规划洗衣街花墟道发展计划时，已关注要保留花墟独特的地区特色，「虽然项目面积看起来很大，但涉及的花店只有20多间，占整个花墟范围不足20%。」对于受影响的花店，团队已计划提供过渡经营方案及回迁安排，包括在项目范围内划出充裕的过渡经营空间，将这些分布零散的花店集合起来，营造出市集氛围。

他续说：「这个新营商空间会化为花墟发展的『实践苗圃』作不同试验，探讨如何扩展与花相关的产业链，让商户可共同探讨和实践不同商机，以巩固花墟的特色及长远发展。」此外，将在项目拟建的综合大楼地面提供地舖空间，在项目完成后供花店回迁，届时可将「实践苗圃」的经验应用。

郑泳舜冀市集推动花墟经济 市民可享悠闲假日

身兼青途执委会主席的立法会议员郑泳舜亦表示，花墟是其中一个重要地标，是次市集目的是为了推动整个花墟经济，由于花墟将会有重建计划，希望在未来几年可带动花墟生意，活化花墟。另一方面亦希望让市民透过花艺、咖啡市集享受一个悠闲的假日。

茶叶摊主赞活动带动人流线下体验

贩卖茶叶的摊档负责人郭先生亦称，已在花墟兼营茶叶和鲜花盆栽26年，虽然今次主题是咖啡和花艺，但茶叶和咖啡有共通点，「其实两者均有咖啡因，而茶叶是有茶多酚和茶胺酸，令人兴奋之余不会心跳加速，是很健康的」，加上不论是大家日常饮用，还是招待朋友，茶和咖啡是不可或缺的元素，故今次将茶叶带到市集，冀分享给一众街坊。

郭亦称赞今次活动「不错」，能够带动花墟气氛，预计将人流增加50%，有些人平日不会过来花墟，或是消费意欲较低，加上现在很多人会网上购物，所以市集可以提供一个线下体验，在品尝咖啡和茶的同时，大家逛一逛花墟，他亦期望日后会有更多类似的活动。

摊档推限定挂耳咖啡 盼吸引新客逛花墟

另一摊档亦特别为推出限定「花墟挂耳包」，其负责人蔡小姐介绍，该款咖啡挂耳包为玫瑰、蜜糖及荔枝风味，也是为今次市集而制作的，「将限量发售100个，平时则不会买到的」，亦期望市集可带动花墟人流，「尤其是平时不常过来花墟的人，也一齐感受下花墟的热闹气氛」。

生意额方面，她称，由于是第一次参加没有特别估算，更多是希望能够推广自家店舖，故带了平时有贩卖的糕点及曲奇等轻食，让街坊可以一边逛市集，一边享用，「现在是午膳时间，人流会较少，正好两天的市集在周末举行，希望下午可以吸引更多人过来参观。」

市民赞市集吸引 可试饮咖啡打卡

甚少到访花墟的市民陈小姐表示，自己本身喜欢花，又喜欢咖啡，看到这个市集觉得很有吸引力，故特意前来参观。「最喜欢的是可以品尝到咖啡，很多时会想试下味，但多数也要买一整杯，这里可以先试少少。」她亦形容现场气氛很好，人流也不少，「可能因为是新一年第一个市集活动，除了有鲜花之外，又有咖啡等新元素，都见到不少后生仔过来参加，稍后也有朋友过来一齐行下」，正好周末可以过来「打卡」。

街坊首到花墟 赞青花瓷绘画体验特别

住在旺角的街坊黄女士亦带同两岁半儿子到场参观，第一次过来花墟的她称，由于五岁的女儿在其中一个摊档做小义工，故过来支持一下。她觉得较特别的是，其中一摊摊档可以让小朋友绘画青花瓷，「刚才小朋友自己在上面画了一些花花，很漂亮且特别，也会将两个作品带回家插上鲜花留念。」

记者：何姵妤

摄影：苏正谦

