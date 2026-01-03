Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

嘉道理农场三周接3宗短吻果蝠进入校园求助个案  涉30只个体部分受伤

社会
更新时间：16:23 2026-01-03 HKT
发布时间：16:23 2026-01-03 HKT

嘉道理农场暨植物园今（3日）在社交平台表示，该园野生动物拯救中心在过去三周接获3宗关于短吻果蝠进入校园的求助个案，当中涉及约30只短吻果蝠个体，部分更出现受伤情况。 

蒲葵树被大幅修剪致失栖息地

嘉道理农场暨植物园指，翻查纪录后，发现其中两宗求助个案位于同一地点，为两所相邻的学校。团队到场勘察后发现校内虽没有短吻果蝠常栖息的蒲葵树，但在附近的一个私人屋苑内发现到3棵被大幅度修剪的蒲葵树，相信那些短吻果蝠因为修树而失去家园，导致需要在附近建筑物寻找临时安身之所。 

园方指，蒲葵是短吻果蝠的家，一般而言，牠们日间都会留在蒲葵叶下休息，黄昏至晚上才会外出活动，所以相信蒲葵树被修剪时牠们仍然在树下休息，且突然被惊醒，慌忙逃走。

园方指当中涉及大约30只短吻果蝠个体，部分出现受伤情况。嘉道理农场暨植物园fb图片
园方指当中涉及大约30只短吻果蝠个体,部分出现受伤情况。嘉道理农场暨植物园fb图片
团队到场勘察后发现附近有3棵蒲葵树被大幅度修剪，相信短吻果蝠因失去家园，导致需要在附近建筑物寻找临时安身之所。嘉道理农场暨植物园fb图片
团队到场勘察后发现附近有3棵蒲葵树被大幅度修剪,相信短吻果蝠因失去家园,导致需要在附近建筑物寻找临时安身之所。嘉道理农场暨植物园fb图片

短吻果蝠受野生动物保护条例保护

园方强调，所有蝙蝠，包括短吻果蝠都是受野生动物保护条例保护，任何骚扰、惊扰、破坏栖息地，导致动物受伤的行为均属犯法。如果在修剪植物时，发现任何野生动物如雀鸟及蝙蝠正在栖息，应避免修剪而惊扰牠们。 

园方呼吁市民若发现蝙蝠栖身于屋苑、学校的外墙或建筑物内，应让蝙蝠留在原处，并确保牠们有空间离开。通常牠们正在寻找新的家园，暂居建筑物数天后便会自行飞走。如果遇到受伤或无法飞行的动物，可致电该园的野生动物拯救中心或爱护动物协会等。  

园方解释，一般人可能对蝙蝠有负面印象，然而牠们在生态系统中担当了非常重要的角色：不少植物依靠果幅来传播花粉及种子；而食虫性蝙蝠亦会捕食大量蚊蝇等害虫。 

