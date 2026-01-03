宏福苑大火｜律师会加设洪水桥免费法律咨询服务柜位 7柜位共处理125宗求助

大埔宏福苑大火发生后，香港律师会自上月起已在香港不同地区设立了6个紧急免费法律咨询服务柜位，为受火灾影响的居民提供及时和专业的法律支援。律师会今天（3日）在洪水桥乐翘楼1座增设多一个服务柜位，令服务柜位总数扩充至7个。

7柜位至今处理125宗求助 免费法律咨询热线已处理逾130宗个案

7个服务柜位至今合共处理了125宗求助个案，而「大埔火灾紧急免费法律咨询热线」（2840 1011）则已处理逾130宗个案，并正继续营运。律师会将继续以专业和关怀，与社区携手同行，为有需要的市民提供实在而可靠的法律支援。

7个服务柜位分别位于：

1. 乐善村（大埔汀角路83号）

2. 善楼（大埔船湾陈屋168号）

3. 策诚轩（大埔大埔公路大埔滘段）

4. 乐和·东寓（马鞍山落禾沙里3号）

5. 路德会双鱼荟（元朗八乡粉锦公路160号）

6. 启福居（启德沐安街第1B3区）

7. 乐翘楼1座（洪水桥洪元路6号）

受影响居民可透过以下连结预约相关服务：

．预约登记表：https://tinyurl.com/TaipoOLRegist

．详情请见：https://tinyurl.com/3cak9k2p

律师会将于两个工作天内联络已预约人士，确认其登记及会面安排。同时，律师会呼吁有需要的受影响居民提早预约，以获取最适切的服务。



