宏福苑大火｜律师会加设洪水桥免费法律咨询服务柜位 7柜位共处理125宗求助
更新时间：16:02 2026-01-03 HKT
发布时间：16:02 2026-01-03 HKT
发布时间：16:02 2026-01-03 HKT
大埔宏福苑大火发生后，香港律师会自上月起已在香港不同地区设立了6个紧急免费法律咨询服务柜位，为受火灾影响的居民提供及时和专业的法律支援。律师会今天（3日）在洪水桥乐翘楼1座增设多一个服务柜位，令服务柜位总数扩充至7个。
7柜位至今处理125宗求助 免费法律咨询热线已处理逾130宗个案
7个服务柜位至今合共处理了125宗求助个案，而「大埔火灾紧急免费法律咨询热线」（2840 1011）则已处理逾130宗个案，并正继续营运。律师会将继续以专业和关怀，与社区携手同行，为有需要的市民提供实在而可靠的法律支援。
7个服务柜位分别位于：
1. 乐善村（大埔汀角路83号）
2. 善楼（大埔船湾陈屋168号）
3. 策诚轩（大埔大埔公路大埔滘段）
4. 乐和·东寓（马鞍山落禾沙里3号）
5. 路德会双鱼荟（元朗八乡粉锦公路160号）
6. 启福居（启德沐安街第1B3区）
7. 乐翘楼1座（洪水桥洪元路6号）
受影响居民可透过以下连结预约相关服务：
．预约登记表：https://tinyurl.com/TaipoOLRegist
．详情请见：https://tinyurl.com/3cak9k2p
律师会将于两个工作天内联络已预约人士，确认其登记及会面安排。同时，律师会呼吁有需要的受影响居民提早预约，以获取最适切的服务。
最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
2026-01-02 15:09 HKT
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
2026-01-02 11:34 HKT
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
2026-01-01 16:05 HKT