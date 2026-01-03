元旦访港旅客理想 业界倡维港打造旅游经济圈 以海岸动线串联各区特色

圣诞假期完结，合共有超过60万人次旅客访港。选委界立法会议员姚柏良表示，今年元旦假期，人流畅旺，气氛热烈，恰逢内地三天连假，成功吸引了大量海内外旅客访港。他指出，2025年12月的海外旅客人次已接近130万，创下疫情后单月新高，内地客增长亦十分明显。姚柏良形容，现时的访港旅客呈现「多元化」特征，涵盖家庭、年轻伴侣、商务、会展以至郊野「深度游」的旅客，业界为旅客提供良好体验，吸引他们「留耐些、过夜、多消费」。

旅游促进会总干事崔定邦补充，单是1月1日，便有21万内地旅客及超过4万国际旅客入境，总数超过25万人。他指过去几天，本港酒店整体入住率理想，房价也不算增幅很大，只是高一成至一成半，形容业界加幅克制。

烟花取消重创维港食肆 冀农历新年带旺生意

饮食界立法会议员梁进表示，跨年烟花汇演的取消，对维港两岸的餐厅造成巨大打击，估计业界营业额减少至少一半，更有约四成预订最终被取消，导致餐厅生意额仅及往年同期的三分之一。他指，业界冬至生意普遍理想，但几日后的圣诞假期生意滑落，估计是受港人外游影响；到除夕元旦假期生意回升，但主要集中在旅游区。展望未来，梁进对农历新年市道感到乐观，他透露早前因大型火灾而取消的宴会活动，已陆续改期至一月至三月举行，加上传统节日气氛，有望带旺整体生意。

留住本地消费 善用维港打造「旅游圈」

被问到如何留住本地市民消费，梁进表示，活动适合广泛群众参与更易吸引市民留港；姚柏良补充指，餐饮零售业有七成半的生意额依赖本地市民，因此必须思考如何提升本地消费意欲。他建议，香港应发掘自身独特魅力，将旅客分流到不同的地区，举例指东岸板道最后一段已开放，打造海岸特色，将旅客引流至铜锣湾一带；维港一带可打造成「旅游经济圈概念」，若旅客懂得利用东岸板道至西湾河，再搭船去鲤鱼门食海鲜，再坐船到九龙城、启德一带，形成一个完整的旅游体验环。

相关新闻：

圣诞︱西九文化区迎人潮 旅客参观故宫馆、眺望维港景：不枉此行

圣诞｜尖沙咀商舖丁财两旺 马拉客「不设上限」豪爽购物 食肆生意额增：游客消费更爽手

东岸板道东段．多图︱12.29开放 港岛海滨正式贯通 附玻璃观景台、宠物友善区 即睇5个出入口位置