粤车南下｜陈美宝：接获逾2000宗入市区申请 近400宗预约

社会
更新时间：11:18 2026-01-03 HKT
发布时间：11:18 2026-01-03 HKT

运输及物流局局长陈美宝表示，跨境交通的便利进一步推进香港与国家融合。其中，广深港高铁服务持续提升，现时已接通香港与96个内地站点，包括多个于2025年推出的短途和长途直达站点。上周六（12月27日），高铁单日乘客量更创出超过13万7千人次的历史新高。

陈美宝撰写今年首篇网志，指特区政府正全力推展北环线及港深西部铁路项目，全面打通港深两地的铁路网络，并善用内地能力和资源建设，包括采用内地施工流程、引进内地的创新机械和建筑技术等，以有效降低成本及缩短工期。

「港车北上」单日最高使用量突破26,600架次

陈美宝表示，「港车北上」广受本地驾驶人士欢迎，14万辆车曾参与，即每四辆本地合资格车辆就有一辆参加，带领港珠澳大桥车流量屡创新高，单日最高使用量突破26,600架次，「港车北上」日均占大桥总车流量约四成。

「粤车南下」大桥香港口岸人工岛「转机停车场」已在11月启用，截至去年12月，「转机停车场」已有过千车次预约使用，而入境市区部分实施至今只有个多星期，已有近2,000宗申请，预约则有近400宗，相信节假日时特别受欢迎，首天出行几近额满。随着更多申请陆续获批，更多参加者会按出行需要和计划预约来港。「粤车南下」与「港车北上」为互惠跨境通行政策，体现一桥畅达两地，融入大湾区生活圈，尽享无穷乐趣便利，惠及本地各行各业，包括酒店、零售、饮食、会议展览等。

续全速推进北环线项目与港深西部铁路

铁路网络方面，陈美宝指，正规划或兴建超过10个重型铁路与4个智慧绿色集体运输系统项目。古洞站作为港铁第一百个重铁站已经平顶，东涌线延线、小蚝湾站、屯门南延线以及洪水桥站等项目的工程亦如火如荼。北环线项目与港深西部铁路（洪水桥至前海）两项跨境铁路亦继续全速推进。当各个已规划的项目陆续完成后，本港铁路网络的总长度将由现时的约 270 公里，增加逾四成至近390公里。

她续称，重铁以外，启德、东九龙和洪水桥/厦村引入的智慧绿色集体运输系统，亦陆续进入招标或准备招标，南港岛线(西段)的规划亦受惠于新型集体运输系统而得以推展。而中九龙绕道(油麻地段)上月投入服务，每日约有50,000车次使用，她日前与团队到现场视察工程进度，力争整条六号干线在今年内开通。

陈美宝又称，规管网约车服务的主体法律框架，并获立法会高效审议，在10月通过修订条例。踏入2026年，会马不停蹄进行立法「两步走」的第二步，在上半年向立法会提交附属法例，订明网约车平台、车辆和司机的规管细节，并敲定相关牌证要求，为市民提供更多安全、合法合规和多元化的点对点出行选择。

陈美宝又提到自动驾驶技术，指本港积极在不同应用场景测试自动车，除了在北大屿山、西九文化区、南区和机场航天走廊的测试外，运输署上周亦批准在港珠澳大桥香港口岸「转机停车场」的测试项目，而横跨九龙城及观塘、涵盖启德发展区指定路段的跨区自动车测试亦进行中。本港的自动车总测试里程已超过10万公里，希望借此推动业界，透过香港平台收集更多测试和应用数据，开拓海外，尤其右軚车市场。

