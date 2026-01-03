流感｜孔繁毅：已踏入冬季流感高峰期 长者接种疫苗可获4成保护力

香港大学内科学系讲座教授及传染病科主管孔繁毅指出，目前流行的主要病毒株为甲型H3N2，当中「KR分支」的新变异病毒株已成为本港以至北半球的主流，由于社区对其免疫力偏低，传播风险增加。他强调，接种本季流感疫苗仍是预防重症和入院的最有效方法，并预计流感活跃程度将持续至农历新年后。

冬季流感高峰展开 H3N2成主流病毒

孔繁毅表示，本港的流感活跃程度自去年9月起已见上升，至10月份达至一个小高峰，当时的病毒样本阳性比率约为10%，主要为甲型H3N2流感。虽然11月一度回落至5%，但12月起阳性比率已回升至6-7%，显示冬季流感高峰期已经开始。近期因感染甲型H3N2流感而入院的个案有所增加，以玛丽医院为例，近日多了长者因此入院。

节后复课及天气寒冷 恐加剧病毒传播

随著元旦假期结束，市民外游后返港，加上中小学复课，社交接触频繁，流感传播机会增加。孔繁毅解释，学生在校园感染后，容易将病毒带回家中，传染给家人，特别是长者和幼童。他又称，寒冷天气亦有利于流感病毒的存活和繁殖，现时亦未能清楚界定夏季或冬季高峰，预计未来一至两个月（一月及二月）的感染数字将会持续上升，高峰期或将横跨整个农历新年，直至三月天气回暖后才可能缓和。

新变异株「KR分支」占主导 社区免疫屏障较低

孔繁毅特别指出，现时北半球流行的都是H3N2病毒，当中更以「KR分支」为主，以玛丽医院12月抽取的样本个案中，占超过八成个案。研究数据显示，社区对此新病毒株的抗体水平非常低，仅约18%拥有抗体，而达到足够保护水平（1:40浓度）的更不足1%。由于社区免疫屏障较低，意味著病毒更容易传播，令整体感染风险增加。

现有疫苗仍有效预防重症 长者保护加达4成

虽然今季流感疫苗并非完全针对「KR分支」而设，但孔繁毅引用英国最新研究数据强调，接种疫苗后仍能有效减低重症、入院及死亡风险。数据显示，疫苗对长者的保护力约为40%，对儿童的保护力更高达75%，与去年及前年的保护力相若。

