Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天气寒冷｜下周季候风补充来袭 周二一晚跌9℃ 1.7低见12℃

社会
更新时间：15:51 2026-01-03 HKT
发布时间：11:08 2026-01-03 HKT

 

干燥的东北季候风正为广东带来普遍晴朗的天气。天文台在今日（3日）正午时分，录得本港各区的相对湿度下降至60%以下。天文台今早录得最低气温11.4度，是入冬以来的最低纪录。

天文台预料，一股季候风补充会在下周一（5日）稍后抵达广东沿岸，下周中期该区天气转冷下周二（6日）降至13℃，下周三及四（7至8日）更跌落12℃。

天文台于早上10时发特别天气提示，指受天文大潮及冬季季候风的共同影响，本港今晚涨潮时沿岸水位普遍会较正常高0.5米左右，部分沿岸低洼地区可能出现轻微水浸，而吐露港及维多利亚港的水位会上升至海图基准面以上3米左右。 

天文台于上午11时取消寒冷天气警告，现时气温14.5度，市区最高气温17度。

天文台预测，本港地区下午及今晚（3日）天气天晴干燥，气温介乎11°C至17°C。吹和缓至清劲东至东北风，今晚离岸及高地间中吹强风。下周中期气温再度下降，天晴及非常干燥。

根据影响华南沿岸的东北季候风会在未来一两日稍为缓和，展望明日（4日）及下周一（5日）大致天晴，气温略为回升，但早上仍然清凉。预料一股季候风补充会在下周一稍后抵达广东沿岸，下周中期该区天气转冷。天气持续晴朗及非常干燥，日夜温差颇大，下周二（6日）降至13℃，下周三及四（7至8日）更跌落12℃。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
01:07
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 内地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
3小时前
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
谢贤「爷孙恋」前女友Coco胀爆罕现身  首回应2千万掟煲费传闻  分手7年大爆拍拖私隐
影视圈
1小时前
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
街坊连锁酒楼推$20.8烧乳鸽！限一时段供应 早市下午茶点心拼盘优惠$28.8 叹6大点心
饮食
5小时前
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
63岁「曾传患癌视帝」被爆重要部位受创 强忍痛楚登台 为养明星妻女顶硬上
影视圈
6小时前
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
寻秦记丨古天乐「儿子」背景超强 「项羽」朱鉴然是前港队代表 曾传与镜仔旧爱有婚约
影视圈
6小时前
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
2026-01-02 11:34 HKT
新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮
时事热话
4小时前
01:00
六旬投资公司老板薄扶林水塘失踪4日 救援人员通宵搜索今晨寻回送院
突发
6小时前
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT