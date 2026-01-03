天气寒冷｜下周季候风补充来袭 周二一晚跌9℃ 1.7低见12℃

干燥的东北季候风正为广东带来普遍晴朗的天气。天文台在今日（3日）正午时分，录得本港各区的相对湿度下降至60%以下。天文台今早录得最低气温11.4度，是入冬以来的最低纪录。

天文台于早上10时发特别天气提示，指受天文大潮及冬季季候风的共同影响，本港今晚涨潮时沿岸水位普遍会较正常高0.5米左右，部分沿岸低洼地区可能出现轻微水浸，而吐露港及维多利亚港的水位会上升至海图基准面以上3米左右。

天文台于上午11时取消寒冷天气警告，现时气温14.5度，市区最高气温17度。

天文台预测，本港地区下午及今晚（3日）天气天晴干燥，气温介乎11°C至17°C。吹和缓至清劲东至东北风，今晚离岸及高地间中吹强风。下周中期气温再度下降，天晴及非常干燥。

根据影响华南沿岸的东北季候风会在未来一两日稍为缓和，展望明日（4日）及下周一（5日）大致天晴，气温略为回升，但早上仍然清凉。预料一股季候风补充会在下周一稍后抵达广东沿岸，下周中期该区天气转冷。天气持续晴朗及非常干燥，日夜温差颇大，下周二（6日）降至13℃，下周三及四（7至8日）更跌落12℃。