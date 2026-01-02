公院收费改革｜药物发放「最多4星期」惹误解 田北辰忧医护耗时解释 影响医患互信

公立医院急症室元旦( 1月1日 )起实施新收费，紧急或以下的病人收费增至400元。专科门诊方面，首次及覆诊收费250元，药物每项收20元，最多4星期份量。实政圆桌召集人田北辰今日( 2日 ) 指出，医院管理局就专科及普通科门诊药物收费的表述长期引起公众误解，虽经修订，但担忧实施新收费后，前线医生需耗费大量时间向病人解释，加重医疗沟通负担。

田北辰回顾指，去年上半年医管局到立法会解释调整收费时，他与政府及医管局方面均已明确指出，除了收费调整本身，舆论及网上民意最为反感的，是普通科门诊「药物每项5元，最多4星期」及专科门诊「药物每项20元，最多4星期」的表述。他认为该种写法容易让公众普遍误解为「开药上限仅为4星期」。尽管局方多次澄清「4星期」仅为计算费用的单位，并非用药时长上限，争议仍未平息。

实政圆桌召集人田北辰。资料图片

田北辰表示，获悉医管局在最新文件中已将相关表述修订为「每种处方药物以4星期为收费单位」，这是一个积极的改进。惟他忧虑由于旧有印象根深蒂固，仍有许多市民未能清楚理解，在新收费制度实施首日，误解可能持续，导致前线医护人员需要反复向病人解释，不仅增加工作压力，也可能影响医患互信。