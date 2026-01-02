油蔴地警署展览重现警匪片经典 首日开放参观港人居多 大赞勾起集体回忆

设于旧油蔴地警署原址的「油蔴地警署光影之旅」展览，今日（2日）起正式开放予公众参观。《星岛头条》记者到场观察，警署外人潮涌动，不乏持票市民及在外「打卡」的旅客。有市民对展览内容表示满意，能勾起过去和朋友一起观赏港产片的美好回忆，计划邀请亲友再访。

展览今明两日（2日及3日）门票已全部售罄。由于场地空间有限，每次仅能接待十多人，工作人员特设排队区，按购票时段分批入场。工作人员透露，今日参观者以香港市民为主，游客比例甚低。

忠实重现警匪片经典场景

在场外等候的市民神情雀跃。平日常到旧警署附近戏院观影的任小姐表示，旧警署过去长期封闭，如今活化重开，希望看到保留的历史文物。她喜爱《无间道》、《警察故事》等港产警匪片，对展览重现电影场景的设计很感兴趣，期望从中了解更多。

展览每次参观时间约30分钟，虽稍短暂，但获市民好评。林先生形容展览「不错」，忠实重现警匪片经典场景。他对旧警署办公室印象尤深，表示能坐在原有位置感觉新鲜。这些场景勾起他与朋友观赏港产片的美好回忆，因此计划再邀亲友前来。

马小姐带同儿子前来，她表示，展览内的囚室空间狭窄、灯光昏暗，小朋友有点害怕，但现场拍照互动区成功引起他的兴趣，整体体验良好。

外籍友人看得津津有味

胡先生伙外籍朋友一同参观，他表示，展览文字解说清晰，即使有语言或文化差异，外籍友人仍看得津津有味。他指，东南亚国家长期热衷港产片，「可说是由小看TVB到大」，对展出内容十分熟悉。不过他认为参观时间仅半小时，加上人流挤逼，体验略感不足。

除排队入场的市民外，旧警署外还聚集了不少内地游客「打卡」。来自广东的何先生表示，到场才知有展览，在微信、小红书等内地社交平台上亦未见相关宣传。他称自小喜爱港产片，下次来港必定参观，「了解这座古迹以及香港警匪片相关的故事。」

记者：曾智华

摄影：陈浩元