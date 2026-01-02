除夕夜甜品店惊现老鼠 店员戏言「新养一齐倒数」 事主1823投诉 店方隔日道歉

除夕夜本是开心倒数跨年的日子，但有网民分享自己在尖沙咀厚福街甜品店「八时神仙草」用餐时，目击店内有大老鼠出没。更令事主不满的是，店员发现后非但没有即时处理，更以「系我地新养㗎，今日一齐嚟倒数」回应，态度轻佻，引发网民热议。事件发酵后，「八时神仙草」昨日（1日）在留言区中发表声明致歉。

老鼠体型与半圆形闭路电视镜头相若

事主于社交平台Threads发文称，12月31日晚饭后前往「八时神仙草」食甜品，准备迎接倒数，其间发现收银台上方有老鼠，而下方虽有店员，却无动于衷。事主表示，告知店员后约一分钟对方才有反应，更表示「系我地新养架，今日一齐黎倒数」。事主批评，餐厅有老鼠绝非小事，店员却似当作笑话，连一句道歉也没有，直言该店「真系好自为之」。

据事主上传的影片画面显示，当时一只老鼠出现在天花板灯架上，停留数秒后，突然朝餐厅另一方向急速奔跑，随后消失于画面中，过程中有食客惊呼「哗哗哗」。以现场环境比例估算，老鼠体型大小与附近安装的半圆形闭路电视镜头相若。

「八时神仙草」致歉 开店前彻底清洁和灭鼠

「八时神仙草」在声明中表示，一直非常注重环境及食品卫生问题，每间分店每星期都有聘用专业清洁公司进行综合灭虫工作及防鼠措施。惟因尖沙咀分店是临街开放式布局，存在外部环境侵入的风险，但这不能成为借口，发生此事的确是需要立即严谨地处理。公司已经联络清洁公司研究如何加紧防鼠措施及检查，会在今日（2日）开店营业前再进行一次彻底的清洁和灭鼠工作，包括深度清洁及封堵一些墙面、地面的缝隙。

至于涉事员工和顾客的沟通，公司认为该名员工的对答实属不恰当，会直接联络事主道歉。同时已经联络该名员工了解事情及作出警告，公司也不排除会作出适当的处罚，并承诺会以此次事件作为警示，检讨员工服务和对答培训的工作，努力重新赢回大家的信任。

网民列举厚福街衞生乱象

帖文引起广泛回响。留言区中，不少网民直言厚福街衞生环境一向欠佳。有网民分享恐怖经历，指该街曾有餐厅老鼠从天花跌落食客头上，餐厅经理打死老鼠便作罢；亦有人批评店员应对差劣，认为这种「幽默」无法接受。部分曾光顾该店的网民亦大吐苦水，提及曾被要求不合理调位、出品错误等服务问题。另有网民建议事主「报食环」，事主回复表示已就事件向有关政府部门投诉。

