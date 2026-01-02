独家︱大律师公会月底改选 毛乐礼料续执掌主席

《星岛》独家得悉，大律师公会下午向会员发通告，公会主席毛乐礼资深大律师将会竞逐连任，两名副主席许绍鼎资深大律师及薛日华资深大律师亦寻求连任。消息人士指并无接获其他人参与角逐，料毛乐礼会延续公会现时的发展策略及方向。

两副主席均寻求连任

据了解，公会将于本月22日举行周年大会，会员将在会上选出新一届执委会的主要骨干。消息指，现任副名誉秘书王永恺会竞逐名誉秘书及财政，接替6年任期届满的严永铮；邓建文会竞逐副名誉秘书一职。毛乐礼领导的团队获得3位资深大状提名，包括前主席陈景生资深大律师、前律政司司长兼公会前主席袁国强资深大律师，及夏伟志资深大律师。

许绍鼎资深大律师寻求连任大律师公会副主席。

薛日华资深大律师寻求连任大律师公会副主席。

任内积极拓展海外法律联系

毛乐礼任内致力巩固国际联系，先后到访意大利、法国、英国、印度及加拿大，出席国际法律团体活动。公会亦首次与「世界正义工程」在香港合办反贪论坛，逾百名海外及本地法律界人士出席；第三届新晋大律师国际会议则获欧洲、新加坡及马来西亚等八个法律团体支持，并邀得荷兰及英国法律人士担任演讲嘉宾，让海外法律界人士亲身了解香港的真实情况，以及向他们解说香港独特的普通法制度。

消息人士指，毛乐礼处理公会事务经验丰富，若新一届执委会成员获会员大会通过，相信可顺利过渡，延续公会现有发展方向。