少女公园如厕疑遭偷窥 无业汉声称无家可归瞓女厕 认游荡罪判缓刑

中年无业汉去年5月凌晨，疑在深水埗公园的女厕内偷窥少女如厕，当场「断正」被捕后，自称无家可归才在女厕睡觉。涉案男子今早在西九龙裁判法院承认游荡罪，主任裁判官苏文隆质疑被告「睇女仔如厕俾人拉咗」，被告反驳指没有偷窥，惟同意少女如厕时发现他的头。辩方求情指，已还押一段时间，有所反省，苏官终判处被告4个月监禁，缓刑3年，另因被告早前缺席聆讯，充公1千元保释金。

34岁被告潘浩贤，报称无业，承认游荡罪。控罪指被告于2025年5月1日，在深水埗公园的公众地方游荡，而他单独在该处出现，导致X合理地担心本身的安全或利益。

苏官判刑时，关注被告「睇女仔如厕俾人拉咗」，被告反驳指没有偷窥。苏官闻言即指「人哋（事主）见到你𠮶头、你只眼」，被告同意。苏官终判处被告4个月监禁，缓刑3年，惟早前缺席聆讯，充公1千元保释金。

X如厕惊见上锁厕格冒出人头揭被告藏身其内

案情指，去年4月30日晚上11时许，17岁事主X、其兄长Y及两名友人在深水埗公园聊天。凌晨1时半左右，X在公园内的公共厕所如厕，女厕内有3个小隔间，X注意到中间的隔间上锁，遂使用右侧的隔间。X如厕期间，她突然注意到有东西在移动，抬头时看到一个人的头顶从中间的隔间冒出来。X感到害怕，随即离开女厕，并将事件告知兄长及友人。

约10分钟后，众人折返，X在女厕外等候，Y与两名友人则入里搜索，Y拍打中间隔间厕所门，被告赤裸上身打开厕所门，过程被友人用手机拍下。片段中见到Y与被告对峙，被告尝试离开遭Y阻拦。Y质问被告为何会身在女厕，有否偷看X如厕等。被告则不断否认偷窥X，解释称自己仅在女厕内休息，因为他是无家可归者。被告起初声称他在上厕所，后来又声称在隔间内睡著了。被告同日遭警方拘捕，在警诫下被告保持缄默。

案件编号：WKCC1888/2025

法庭记者：黄巧儿