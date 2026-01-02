Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港去年11月零售业总销货价值337亿元 按年升6.5%逊预期

社会
更新时间：16:39 2026-01-02 HKT
发布时间：16:39 2026-01-02 HKT

政府统计处今日（2日）发表最新的零售业销货额数字。2025年11月的零售业总销货价值的临时估计为337亿元，较2024年同月上升6.5%。2025年10月的零售业总销货价值的修订估计较2024年同月上升6.9%。与2024年同期比较，2025年首11个月合计的零售业总销货价值的临时估计上升0.4%。

网上销售占11.2%

在2025年11月的零售业总销货价值中，网上销售占11.2%。该月的零售业网上销售价值的临时估计为38亿元，较2024年同月上升28.4%。2025年10月的零售业网上销售价值的修订估计较2024年同月上升27.2%。与2024年同期比较，2025年首11个月合计的零售业网上销售价值的临时估计上升11.4%。

去年11月电器及其他未分类耐用消费品的销货价值按年上升38.6%，升幅最高。资料图片
去年11月电器及其他未分类耐用消费品的销货价值按年上升38.6%，升幅最高。资料图片

按零售商主要类别的销货价值的临时估计由高至低分析，2025年11月与2024年11月比较，电器及其他未分类耐用消费品的销货价值上升38.6%。其次为珠宝首饰、钟表及名贵礼物（销货价值上升3.6%）；其他未分类消费品（上升5.5%）；服装（上升3.0%）；百货公司货品（上升3.8%）；食品、酒类饮品及烟草（上升2.0%）；药物及化妆品（上升9.2%）；以及眼镜店（上升7.3%）。

政府指本地消费气氛随着经济持续增长而逐步改善，加上访港游客数目蓬勃增长，将继续对零售业务有利。资料图片
政府指本地消费气氛随着经济持续增长而逐步改善,加上访港游客数目蓬勃增长,将继续对零售业务有利。资料图片

另一方面，2025年11月与2024年11月比较，超级市场货品的销货价值下跌2.1%。其次为汽车及汽车零件（销货价值下跌3.1%）；燃料（下跌11.1%）；鞋类、有关制品及其他衣物配件（下跌4.3%）；家具及固定装置（下跌6.1%）；书报、文具及礼品（下跌10.6%）；以及中药（下跌1.8%）。

政府发言人表示，11月零售销售维持复苏动力。零售业总销货价值按年进一步显著上升6.5%。不少主要零售商类别的销售上升。展望未来，本地消费气氛随着经济持续增长而逐步改善，加上访港游客数目蓬勃增长，将继续对零售业务有利。

