13岁时非礼9岁堂妹要求口交手淫 青年罪成被判240小时社会服务令

10年前13岁堂兄与9岁堂妹在祖父家中玩耍期间，堂兄带堂妹入厕所后上下其手，在其面前自渎，又要求堂妹把玩阳具。堂兄同年某日在父亲办公室内，再要求堂妹为自己口交，用下体磨擦其私处。堂妹长大后抑郁寻死揭发本案，现年23岁堂兄早前否认非礼等3罪受审，暂委法官黄国辉今于沙田裁判法院（暂区域法院）判刑指，考虑案发时被告尚年轻，事隔8年才被检控，判处被告240小时社会服务令。

10年前首犯案 事隔8年被检控

黄官判刑时表示，本案存有特殊因素，被告事隔8年才被检控，案件历经10年才开审，2人案发时年差4岁，被告现时已在祖父的公司有稳定工作，亦曾还押约2星期，念其报告内容正面，决定采纳报告建议，判处被告240小时社会服务令。另外，被告需接受尿液测试及必要时接受心理课程。

辩方大律师朱千雪求情曾指，被告现时已接受辅导，并承诺日后会继续进行。被告亦报读了两个有关工程绘图的夜间短期课程，为前途作打算，日间则继续在祖父的公司工作。被告早前曾还押约2星期，期间已汲取深刻教训，明白犯案后果。案发时，被告年仅13岁，尚算年幼，被告有良好家庭背景及工作，亦继续进修增值自己，望法庭采纳报告建议判处社会服务令。

非礼堂妹要求手淫与口交

综合证供，在2015年7月1日至12月31日期间某日，9岁的事主X和被告在祖父家中玩耍，两人进入浴室，被告其后锁上浴室门，脱下裤子和内裤后露出阳具并自渎。他随后要求X把玩他的阳具，X玩弄了一会儿后，被告射精。在X玩弄他的阳具时，被告隔著衣服触摸X的乳房和私处。X因年幼而不理解被告的行为，视之为游戏，故未有反抗。

同段时间的某个星期六或日，X和被告在祖父位于湾仔的办公室玩耍，被告带X进入一个房间后锁门并拉下窗帘，随后脱下X及自己的内衣。被告要求X为他口交，X听从，他之后再要求X面朝他坐在他的腿上，然后用阳具磨擦X的私处。X之后因感到不自在而离开房间，该次事件中被告没有射精。X与家人于2016年移民台湾，2023年5月11日寻死后揭遭性侵。

现年23岁N.T.H.，报称安全督导员，被控2项向年龄在16岁以下的儿童作出猥亵行为罪以及1项猥亵侵犯罪。控罪指，他于2015年7月至12月，在湾仔中半山一住宅单位，及湾仔轩尼道一单位非礼X。

案件编号：DCCC1249/2023

法庭记者：黄巧儿