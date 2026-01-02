六合彩｜新年金多宝1亿头奖明晚搅珠 投注站现人潮 市民：中咗唔会讲畀人知 !

六合彩新年金多宝将于明晚（3日）搅珠，若一注独中，预计头奖彩金可高达1亿港元。《星岛头条》记者今日（2日）下午到尖沙咀汉口道投注站，发现开门前10分钟站外已聚集不少市民，投注站甫开门即一涌而上。不少市民更是专程前来购买六合彩，惟大多抱着「佛系」心态投注。

市民随心一试碰运气

平日偶尔购买六合彩的谭女士表示，只是想碰碰运气，没有特意挑选热门号码，「只是随意买了两注」，即使中了大奖，「也未想过会做什么」。她笑言，如果不是朋友提醒，她今日可能根本不会买。

市民不知头奖高达1亿元 如中奖即行善

也有市民在不清楚头奖彩金高达1亿港元的情况下购买。周先生表示，他买了100元的六合彩，目标只是二奖或三奖，得知头奖高达1亿港元时，他感到十分惊讶，「这么多！」并说若真的中奖，会先捐款做善事，再去旅行。不过，他补充，自己平日买六合彩最多只曾赢过1,000至2,000港元，对中头奖期望不大，形容「赌钱系输硬」。

市民中奖后即刻辞工环游世界

相比部分市民对中奖后生活充满憧憬，亦有人态度截然不同。买了10注的蔡先生表示，他平日都有购买六合彩，一般只赢过300至400港元，这次仍是抱着随意的态度。他指，如果真的中头奖，不会向任何人透露，甚至会把奖金藏起来至少半年，维持生活原状。被问及原因时，他坦言「不清楚，只是单纯这样想」。

亦有年轻市民前来投注。林先生表示，自己只是途经投注站时顺便买了5注，希望能够幸运中头奖。至于号码，他选择让电脑随机选择，「中到就中」。他笑言，若真的中奖，第一时间会辞去工作，展开环游世界之旅。

记者：曾智华

摄影：陈浩元