涉除夕夜尖沙咀停车场违例放无人机 内地男被控2罪 获准保释2月再讯

社会
更新时间：16:04 2026-01-02 HKT
发布时间：16:04 2026-01-02 HKT

33岁持双程证男子涉嫌于除夕夜，在尖沙咀海运大厦停车场驾驶无人机。他被控未经许可在限制飞行区飞行无人机等两罪，今于九龙城裁判法院首次提堂，男子暂毋须答辩。裁判官应申请押后案件至2月27日，待控方索取法律意见。期间被告获准以1万元保释候讯。

被告徐康然，报称无业，被控各一项未经许可在限制飞行区以内飞行小型无人机罪，以及未有遵从操作小型无人机进行飞行的操作规定罪。

控罪指，被告于2025年12月31日，在香港九龙尖沙咀梳士巴利道海港城海运大厦停车场内，作为一名遥控驾驶员，操作小型无人机DJ I型号Mavic 4 Pro，没有许可下在该限制飞行区内进行飞行；以及没有遵从适用于该无人机的所有操作规定的情况下操作该无人机，即该无人机在指明时间及高度外进行该次飞行。

案件编号：KCCC11/2026
法庭记者：雷璟怡

