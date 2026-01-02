龙鼓滩填海145公顷打造「智绿产业港」 2028年动工 目标2029年产出首批用地

2026年甫开始，政府即启动大型填海计划，拟于龙鼓滩约240公顷的前滨及海床范围内进行填海工程，开拓约145公顷的土地，连同屯门西填海带来的45公顷土地，打造「智绿产业港」，发展绿色及新能源、先进制造业、循环经济及现代物流业及内河码头，预计创造约3.5万个就业机会。拟议工程暂定于2028年展开，目标2029年产出首批用地。

填海工程预计不会对生态造成不良影响

拟议工程今日( 2日 )刊宪，包括进行海床填土以开拓约145公顷的土地；重新铺设海底污水渠口；以及建造海堤。根据土木工程拓展署的环境影响评估，拟议填海工程预计不会对生态造成不良影响。拟议填海范围远离沙洲及龙鼓洲海岸公园的中华白海豚栖息地，与海岸公园之间亦有龙鼓水道作天然缓冲区，预计此填海工程对中华白海豚产生的影响较为轻微。有关环境影响评估报告由今日起供公众查阅。

政府指龙鼓滩填海工程预计不会对生态造成不良影响。资料图片

根据发展局早前提交的文件，当局希望以「产业导向」的规划布局，当中54公顷发展绿色及新能源产业，集中在龙鼓滩填海区的北面，当中有10公顷预留作策略性储备用地，以保留土地容量应对香港未来发展需求。另在龙鼓滩填海区南面预留约47公顷发展先进建造业，促进本地先进建造技术的发展，包括研发、测试、认证、生产及储存，如设置「组装合成」建筑法、「机电装备合成法」、生产预制钢筋及可持续混凝土的相关设施，以及其他相关支援用途等，当中有10公顷会预留作策略性储备用地。

当局指龙鼓滩近岸填海面积约145公顷，较2020年的方案减少了三分一，填海范围避开了龙鼓滩村正对的海面，减少了对村民的影响。



