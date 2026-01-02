Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

龙鼓滩填海145公顷打造「智绿产业港」 2028年动工 目标2029年产出首批用地

社会
更新时间：15:48 2026-01-02 HKT
发布时间：15:48 2026-01-02 HKT

2026年甫开始，政府即启动大型填海计划，拟于龙鼓滩约240公顷的前滨及海床范围内进行填海工程，开拓约145公顷的土地，连同屯门西填海带来的45公顷土地，打造「智绿产业港」，发展绿色及新能源、先进制造业、循环经济及现代物流业及内河码头，预计创造约3.5万个就业机会。拟议工程暂定于2028年展开，目标2029年产出首批用地。

填海工程预计不会对生态造成不良影响

拟议工程今日( 2日 )刊宪，包括进行海床填土以开拓约145公顷的土地；重新铺设海底污水渠口；以及建造海堤。根据土木工程拓展署的环境影响评估，拟议填海工程预计不会对生态造成不良影响。拟议填海范围远离沙洲及龙鼓洲海岸公园的中华白海豚栖息地，与海岸公园之间亦有龙鼓水道作天然缓冲区，预计此填海工程对中华白海豚产生的影响较为轻微。有关环境影响评估报告由今日起供公众查阅。

政府指龙鼓滩填海工程预计不会对生态造成不良影响。资料图片
政府指龙鼓滩填海工程预计不会对生态造成不良影响。资料图片

根据发展局早前提交的文件，当局希望以「产业导向」的规划布局，当中54公顷发展绿色及新能源产业，集中在龙鼓滩填海区的北面，当中有10公顷预留作策略性储备用地，以保留土地容量应对香港未来发展需求。另在龙鼓滩填海区南面预留约47公顷发展先进建造业，促进本地先进建造技术的发展，包括研发、测试、认证、生产及储存，如设置「组装合成」建筑法、「机电装备合成法」、生产预制钢筋及可持续混凝土的相关设施，以及其他相关支援用途等，当中有10公顷会预留作策略性储备用地。

当局指龙鼓滩近岸填海面积约145公顷，较2020年的方案减少了三分一，填海范围避开了龙鼓滩村正对的海面，减少了对村民的影响。

　　 
　　

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:16
乐华南邨谋杀案│女死者父亲首开腔：「希望尽快揾到凶手 为佢沉冤得雪」　
突发
5小时前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
2026-01-01 13:54 HKT
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
影视圈
8小时前
袁祥仁元旦离世享年68岁 曾演《功夫》卖周星驰「如来神掌」爆红 出身武术世家成员身份显赫
01:05
袁祥仁元旦离世享年68岁 曾演《功夫》卖周星驰「如来神掌」爆红 出身武术世家成员身份显赫
影视圈
6小时前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
23小时前
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
影视圈
7小时前
宣传易大结局！开播近30年 网民难忘6大经典广告 金宝绿水/景鸿移民/迷你仓 1口号最经典
宣传易大结局！开播近30年 网民难忘6大经典广告 金宝绿水/景鸿移民/迷你仓 1口号最经典
生活百科
4小时前
45岁「TVB御用奸人」插喉坐轮椅透露做骨科手术：好惊 主播爱妻日日探望
45岁「TVB御用奸人」插喉坐轮椅透露做骨科手术：好惊 主播爱妻日日探望
影视圈
6小时前
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
5小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
18小时前