大维修涉贪｜廉署拘21人 涉观塘合和大厦及翠屏北邨工程 一屋苑曾聘用鸿毅

社会
更新时间：12:32 2026-01-02 HKT
发布时间：12:32 2026-01-02 HKT

大埔宏福苑大火后，社会关注楼宇维修工程问题。廉政公署上周采取执法行动，打击一个有黑社会背景人士操纵的楼宇维修贪污团伙，涉及观塘区两个屋苑的大维修工程，先后拘捕共21名人士，包括该贪污团伙的骨干成员。消息指，案件涉及的两个屋苑，分别为合和大厦及翠屏北邨。翻查资料，翠屏北邨较早前委聘的大维修验楼顾问，疑是涉及宏福苑委聘的「鸿毅建筑师有限公司」。

被捕人士包括15男6女 部分人有黑社会背景

被捕人士为15名男子及6名女子，年龄介乎30至81岁，包括中间人、工程顾问、工程承办商及屋苑业主立案法团成员，部分人有黑社会背景。廉署人员在行动中搜查多个地点，包括涉案工程顾问及工程承办商的办公室，并检走多项证物，包括相关的招标文件。

翠屏北邨早前张贴公告，指原为屋邨大维修验楼顾问的「鸿毅建筑师有限公司」，已即时终止相关业务。
中间人疑藉贪污收集业主授权票  拟操控法团批维修合约

廉署表示，行动涉及观塘区两个屋苑的大维修工程，就其中一项工程，涉案工程承办商涉嫌透过中间人行贿工程顾问及屋苑法团部分成员，以取得总值约3,300万元的工程合约。据悉，涉及的屋苑为合和大厦。

另一项工程则仍在筹备阶段，涉案中间人怀疑藉贪污手段收集业主的「委任代表文书」(俗称授权票)，企图操控屋苑法团以协助日后取得相关维修工程合约。廉署采取执法行动后，已主动联络两个屋苑的相关持分者，提醒他们在跟进涉案工程时需留意的贪污风险。据悉，涉及的屋苑为翠屏北邨。

廉署 : 一直十分关注楼宇维修贪污情况

廉署指出，楼宇维修与广大市民息息相关，牵涉不同持分者，廉署一直十分关注相关贪污情况，采取结合专业执法、制度预防及社区教育的「三管齐下」策略，透过严厉执法及适时主动介入，并与相关部门及机构紧密合作和各司其职，全力打击楼宇维修工程中可能涉及的贪污及其他不法行为。

此外，廉署为法团及业主提供实务指引，协助他们规划及管理楼宇维修项目，并举办专业培训，协助业内各持分者落实良好管治及有效内部管控制度。廉署又持续透过探访、讲座、研讨会等多元化渠道，向楼宇管理组织、地区治理团队及业主讲解反贪法例，并鼓励法团主动提升透明度，加强与业主沟通。

「鸿毅建筑师有限公司」亦为宏福苑委聘的工程顾问。资料图片
根据翠屏北邨于去年11月底张贴的公告，指该屋邨于前年3月经市建局「招标妥」平台发出招聘广告，同年在周年业主大会，经投票选出「鸿毅建筑师有限公司」为工程顾问；及后因应「鸿毅」负责人涉及宏福苑大火被捕，该屋邨随后亦于上月初再贴出公告，宣布「鸿毅」已即时终止相关业务，法团亦未向「鸿毅」支付任何相关款项。

翠屏北邨所属的观塘中选区区议员马轶超向《星岛》表示，该屋邨去年选出现届立案法团后，法团主席于去年年中离世，职位一直悬空至今。他提到，有关法团由邨内老街坊组成，不清楚法团的具体内部事务。

新上任的立法会议员方国珊一直关注维修工程围标问题，她接受《星岛》访问时指，围标集团盘根错节，于社区等待屋苑老年化后「食餐大茶饭」，严重剥削小业主利益，对廉署今次采取打击行动表示欢迎，认为对工程界的害群之马具阻吓力。她提到，授权票贪污甚至造假的情况并非个别事件，「我选区内见过有屋苑发现200张假授权票，有些连公司盖章都能伪冒」，另外，亦听说过有已故业主签署的授权书出现，直言授权书舞弊情况相当严重。

方国珊指出，管理公司在业主大会及维修招标等担任重要角色，建议当局加强向物管业界提供防贪资讯，同时亦建议研究提高《建筑物管理条例》下，有关业主大会由业主亲身到场投票的最低人数门槛，及考虑授权票需由独立第三方专业人员核对真伪等，以提高法团的运作透明度。

记者 赵克平

