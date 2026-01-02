Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公立医院收费改革｜基层申减免 社协忧百页文件成障碍 促简化程序助弱势

社会
更新时间：11:05 2026-01-02 HKT
发布时间：11:05 2026-01-02 HKT

公营医疗服务收费改革元旦起正式实施，包括调整收费及扩大医疗减免机制，并设有三个月过渡期，先为有经济困难而没有申请的病人提供减免。社协干事连玮翘今早（2日）在电台节目表示，若病人需申请费用减免，需提交全家的资料，或涉及数百页交件，对基层相对困难，甚少人可于即日获批核，建议医管局或可与其他政府资助计划增加联系，避免重复提交审核，影响审批时间。

市民需时熟习处理程序

连玮翘表示，改革方案刚刚实施，长者及长期病患者都有少许担心，对资料了解需时熟习，明白当局有很多宣传去解说，但始终预计涉及医疗减免的人达到140万人，是一个很庞大的工作量，市民都需时处理。

社协关注夹心阶层万元封顶负担重

连玮翘举例，一个4口之家申请费用减免，需要提交全家人的户口过去6个月的资料，假设爸爸妈妈各人有2至3个户口，即银行、投注、投资等，每个户口都要拿取6个月文件，很轻易就过百页文件，甚至达500页以上，若这些基层家庭没有电脑、不懂得用网上银行等，就会相对复杂。

他建议医管局与现有政府的资助计划挂勾，让市民不用重复申请，又或将部分项目改为自行申报，政府只作抽查。他更担心医务社工要处理大量文件，或影响原有服务，且很多人要去3至4次才能完成申请，更有些长工时的家庭要挣扎是否请假去申请，促当局检视相关安排。

至于每人每年医疗费用1万元「封顶」，他指这不涉及经济审查相对简单，但关注夹心阶层，特别是长者的情况，形容他们有资产，但无收入，没有公屋或私楼每月交租，资产有一定能力，惟1万元都是大负担，希望当局可放宽。

已有5万人申请费用减免

医管局总行政经理(联网运作)李立业在同一节目上表示，目前已有5万人申请费用减免，当局亦已安排10个专队在各联网协助市民处理，希望能缩短处理时间，强调安排有3个月的过渡期，市民只要于3个月内补足文件即可，当局可先发有条件减免作过渡安排，强调不会令市民因为金钱而得不到医治。

他认为申请手续不是很繁复，审批过程主要是解答问题，市民可在当局的手机应用程式「HA GO」中的计算表，输入初步的资讯，了解申请的内容，有助之后申请程序加快。至于可否减少所需文件，他指将来可再检视有否优化的空间。

记者：郭咏欣

