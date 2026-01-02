港铁新任行政总裁杨美珍履新 将推进六个已落实铁路新项目 掌握建设高峰期现金流

港铁新任行政总裁杨美珍昨日(1月1日)履新。她今早(1月2日)在九龙湾港铁总部见记者表示，上任后会继续提升服务，与员工保持沟通，亦会巩固铁路资产质素及韧性，推进六个已落实的铁路新项目，「所涉投资未计算北环线第二部分，已超过1400亿元，工程和财务管理将会是团队及我的工作重点。」她指，团队会专注及掌握建设高峰期的现金流，「过去的2025年，在财务方面，我们都推出很多不同组合，令我们应付到很多现金需要，看到一些果效」。

等待数据了解今年是否须加价

港铁去年票价按可加可减机制冻结，3.41%延后加幅今年处理。被问到今年票价加幅，她称要等待数据，最重要是提升服务，「我们不断地优化，不断提供一些增值服务给乘客，希望他们觉得物有所值」。

27年至34年间将有20个新车站落成

谈及新上任感受，杨美珍提到自己加入港铁刚超过26年，对以新身份与不同员工合作感兴奋及荣幸，亦明白责任重大。她表示，要营运有质素及高效率铁路，港铁需与时并进，持续关心乘客需要；港铁已投资逾1400亿元推进六个已落实的铁路新项目，是对公司及香港未来的投资，「期待这些项目逐一落成，由2027年到2034年间，将为香港带来逾20个新车站，同时建设以铁路为枢纽的优质社区」。

港铁会努力及会积极用好科技

她续谓，港铁铁路服务是香港重要基建，未来面对乘客需求转变、市场变化等挑战，港铁会努力及会积极用好科技，特别是人工智慧AI创新，以提升服务、营运效率及保持竞争力。

业务发展方面，杨美珍称港铁会积极探讨如何继续为不同持份者创造价值，或发展新业务。她又形容，员工是港铁重要资产，除了薪酬福利等外在因素，自己都非常著重沟通，冀员工发挥所长，「 令员工能够更被赋权，去做到他们能做到的工作」。

记者：萧博禧

摄影：陈浩元

