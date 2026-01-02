元旦日西贡万宜水库东坝人流翻倍逼爆 运输署增运力疏导

西贡万宜水库东坝成为旅游热点之一，每逢假日常出现游客大排长龙等小巴的场面，在刚过去的元旦假期，运输署在西贡万宜水库东坝加强运力，疏导人潮。其中，专线小巴第9A号线（北潭涌—万宜水库东坝）全日共接载了4100名乘客，较一般周末每日平均2000名乘客多出一倍。

此外，昨日（1 日）上午有较多游人乘搭的士前往东坝，令前往东坝的西贡万宜路交通一度挤塞。警方因应实际交通情况，由上午九时半至下午三时实施交通管制措施，协助疏导车流。

运输署表示，为应付因假期而明显增加的人流，署方提前部署，联络第9A号线小巴营办商作灵活车辆调配，车辆数目由一般周末的四辆小巴大幅增至最多20辆小巴，班次由规定的15至20分钟提升至最繁忙时段平均约两分钟一班。此外，小巴营办商亦提早两小时，即在上午七时半已开始提供服务，及延长营运时间一个半小时，至晚上八时结束。运输署亦已呼吁的士业界，加派的士以协助疏导乘客。

与此同时，运输署在北潭涌关闸前设置信息显示屏，向驾驶人士发布通往东坝一带的道路交通情况的讯息。