Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元旦日西贡万宜水库东坝人流翻倍逼爆 运输署增运力疏导

社会
更新时间：00:38 2026-01-02 HKT
发布时间：00:38 2026-01-02 HKT

西贡万宜水库东坝成为旅游热点之一，每逢假日常出现游客大排长龙等小巴的场面，在刚过去的元旦假期，运输署在西贡万宜水库东坝加强运力，疏导人潮。其中，专线小巴第9A号线（北潭涌—万宜水库东坝）全日共接载了4100名乘客，较一般周末每日平均2000名乘客多出一倍。

此外，昨日（1 日）上午有较多游人乘搭的士前往东坝，令前往东坝的西贡万宜路交通一度挤塞。警方因应实际交通情况，由上午九时半至下午三时实施交通管制措施，协助疏导车流。

西贡万宜水库东坝成为旅游热点之一，每逢假日常出现游客大排长龙等小巴的场面。
西贡万宜水库东坝成为旅游热点之一，每逢假日常出现游客大排长龙等小巴的场面。

运输署表示，为应付因假期而明显增加的人流，署方提前部署，联络第9A号线小巴营办商作灵活车辆调配，车辆数目由一般周末的四辆小巴大幅增至最多20辆小巴，班次由规定的15至20分钟提升至最繁忙时段平均约两分钟一班。此外，小巴营办商亦提早两小时，即在上午七时半已开始提供服务，及延长营运时间一个半小时，至晚上八时结束。运输署亦已呼吁的士业界，加派的士以协助疏导乘客。

与此同时，运输署在北潭涌关闸前设置信息显示屏，向驾驶人士发布通往东坝一带的道路交通情况的讯息。

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
3小时前
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
12小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
5小时前
叱咤2025丨MIRROR、姜涛缺席照得「最爱奖项」 邓丽欣获我最喜爱的女歌手
01:34
叱咤2025丨MIRROR、姜涛缺席照得「最爱奖项」 邓丽欣获我最喜爱的女歌手
影视圈
2小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
10小时前
麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼
麦玲玲马年运程2026│12生肖整体运势预测 4生肖犯太岁要注意 属鸡吉星高照 财运/桃花运表现亮眼
生活百科
12小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
7小时前
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
00:39
瑞士阿尔卑斯山酒吧爆炸致40死约百伤 目击者：医院「被烧伤者淹没」
即时国际
4小时前
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
01:08
西贡青年堕崖亡│元旦日破边洲漫山人海 游人无视警告悬崖拍照
突发
9小时前
叱咤2025｜陈康堤夺乐坛生力军女歌手金奖  台上鬼马提「Eason」 歌神之女露纤腰有台型
叱咤2025｜陈康堤夺乐坛生力军女歌手金奖  台上鬼马提「Eason」 歌神之女露纤腰有台型
影视圈
3小时前