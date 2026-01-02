启德零售馆整体出租率逾9成 除夕单日客流量突破12万人次创新高

启德体育园自去年3月启用以来，已举办逾90场国际及本地盛事，累计接待逾700万人次，带动零售及餐饮表现增长。启德零售馆整体出租率已超过9成，于刚过去的除夕，零售馆更录得单日12万人次的破纪录高峰，《星岛》记者当日下午到访启德零售馆，场内有大批盛装打扮的「生米」（周深粉丝统称），有酒家生意额较平日翻倍。园方表示，大型活动期间，会与主办方、租户等合作，透过设置应援区，推出特色菜式等安排，为观众提供「情绪价值」与新鲜感。

演唱会日酒家座无虚席

刚过去的除夕夜，内地著名歌手周深在启德主场馆开跨年骚，邻近的启德零售馆，处处可见「生米」打卡、高呼应援口号、拉应援旗帜，气氛好不热闹。苏州「生米」姚小姐表示，满意香港场的应援气氛，「看到很多周深的东西，大屏幕甚么的，立牌都蛮多有看到」。深圳「生米」李小姐则提到，外地部分演唱会场地，与食肆、零售店相隔甚远，形容启德体育园非常方便，「商业和演唱会的结合，我觉得挺好。」

位于启德零售馆2的名苑酒家，可容纳1,000名客人，记者当日所见，酒家接近座无虚席，大部分顾客是身穿应援服、组团来港看演唱会的「生米」。名苑酒家集团总监陈安迪表示，当日中等以上消费力的顾客居多，人均消费额达300元以上，全日生意额较平日翻倍，「最大一宗生意，有房间消费6,888元。吃了一个套餐，里面有乳猪、有翅、有鱼、有鲍鱼、有菜、有鸡，一个酒席宴会」。他预期受惠园区活动带动人流，新一年生意会有进步，酒家也会配合推出特色餐点，「刚过去的全运会，我们就推出五环点心」。

「每次来都有新鲜感 是零售馆特色」

启德体育园有限公司零售主管黄皓筠表示，应援文化可带来情绪价值，零售馆在大型活动及演唱会期间，会与主办方、租户等紧密合作，推出各种特别安排，「最重要是，大家来到现场，无论吃的东西，可能我们会有一些特色菜式，甚至应援方面，这里可以有粉丝会应援支持及打卡区，不同时间都会有配合的活动发生，每次来都有新鲜感，是这里的特色。」

她说，体育园会配合不同人群的需要，发展成全港最大的运动游乐地标，「即使演唱会晚上9点才开始，其实下午已经很热闹，原因是我们提供很多餐饮和玩乐地方。有30个品牌在大型活动后延长营业时间，令大家就算演唱会后，都可以医肚」。

展望未来，黄皓筠称园区今年会举办更多活动，对零售馆人流及租户生意有正面影响。为配合本月18日举行的渣打香港马拉松，零售馆将化身成全港最大马拉松选手村，提供多项马拉松专属装备的优惠。农历新年期间，亦计划为启德区内居民及游客，提供更舒适的室内年宵市集。

启德体育园指，零售馆在新一年，将有国际剑击学院、逾一万平方呎的室内高尔夫球体验馆等新租户，现有租户24/7健身中心亦拟扩充店舖，进一步巩固启德零售馆在运动娱乐的领先地位。

记者：萧博禧

摄影：苏正谦