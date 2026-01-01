Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛肉干加至$400︱车主冀执法更人性化：去个厕所都抄 有人撑重罚「杜绝侥幸心理」

社会
更新时间：18:37 2026-01-01 HKT
发布时间：18:37 2026-01-01 HKT

政府元旦（1月1日）起正式调高违例泊车及19项与道路安全相关违例事项的定额罚款。其中，违泊「牛肉干」罚款由320元加至400元，其余违例事项划一加价50%。《星岛头条》记者到油麻地一带观察，在碧街、东方街以及咸美顿街的路旁停车位（咪表）几乎全部泊满车辆。车主对于加价看法不一，有人认为在泊车位不足时，执法应更「人性化」，亦有人坚持应依法办事，才能杜绝侥幸心理。

车主叹车位表位不足 只能冒险违泊

把车停泊在咸美顿街的邝先生表示，理解违例泊车加价的必要性，但期望执法能贴近民情。他分享，上次违泊只是因为临时需去厕所，结果就被罚一张「牛肉干」，认为目前泊车位及咪表位严重不足，一旦遇到同样情况，或仍需冒险违泊。因此，他希望政府能考虑实际情况，采取更具「人性化」的执法方式，以减轻车主的心理负担。

「法律不应为市民方便而降低标准」

不过亦有车主认为必须让违例者心存敬畏，才能有效遏止违泊行为。从湾仔前来油麻地的吴先生表示，目前要寻找泊车位相当困难，对于今天能顺利找到车位，直言「谢天谢地」。他认为违泊应加重罚则，以杜绝侥幸心理，「我平常若冒险停车，也会做好收牛肉干的心理准备。」

他补充指，法律不应为市民的方便而降低标准，反而应提高，才能有效约束行为。

有不愿透露姓名的车主反对罚款加价，质疑「多年来都没有加价，为何要突然提高」，亦不认为加价能减少违例泊车，直言「人的侥幸心理很难改变」。

记者：曾智华

摄影：何健勇

