「油蔴地警署光影之旅」开幕 走进警匪电影世界 羁留室打卡留念︱多图

社会
更新时间：18:02 2026-01-01 HKT
发布时间：18:02 2026-01-01 HKT

「油蔴地警署光影之旅」展览将于明天（1月2日）起正式开放予公众参观，政务司副司长卓永兴、文化体育及旅游局局长罗淑佩、保安局局长邓炳强、警务处处长周一鸣、旅发局主席林建岳、艺人任达华等今日（1月1日）出席开幕仪式。卓永兴致辞时表示，希望结合香港电影文化与游客体验，带动本港旅游经济。

卓永兴：展览范围或再扩充

卓永兴指，由他领导的发展旅游热点工作组，落实推行开放旧油麻地警署，该处历史悠久，数十年来都是警匪片和电视剧的热门拍摄场地，一直吸引很多访客拍照打卡，希望结合香港电影文化与游客体验，带动本港旅游经济。他指，现时展览占地不算大，日后范围或会扩充，而展览内容丰富，能让访客沉浸式重温香港警匪片的精华片段及著名场面，及漫游非常具真实感的七十、八十年代「杂差房」。访客亦有机会前往首度开放的羁留室拍照留念。

邓炳强：杂差帮办房印象深刻

邓炳强则在社交平台发文指，展馆内重现多个港产警匪片场景，其中杂差的帮办房令他印象深刻，并指该场景与他当年任职杂差帮办时的情景非常接近，更有相片为证。

邓炳强表示，见到熟悉的摆设和细节，回忆涌上心头，强调是次展览对他而言，不仅是怀缅昔日，更提醒他无论时代如何变迁，服务社会、守护市民的初心永远不变。

网售门票$30 不设现场购票

「油蔴地警署光影之旅」是政府发展旅游热点工作组其中一个重要项目，目的是以电影带动旅游。公众可透过网上订票系统预订入场门票，正价门票为30元，不设现场售票。展览开放警署地下部份，由旧式戏院入口为起点，访客穿过电影时光隧道，进入众多于警匪电影出现的场景，如认人室、枪房、监控室和羁留室。展区融入多媒体展示、灯光设计及互动体验装置及人工智能照相亭等，公众可以「入戏」成为电影中的角色，进一步感受香港警匪电影的特色，同时可于多个打卡位留影，体验截然不同的警署面貌。

旧油麻地警署为英国爱德华时代风格建筑，是全港少数仍然保存的战前警署建筑之一，被评为二级历史建筑。由于建筑物风格独特，吸引众多港产电影和电视剧在警署前取景。文创处将这个旧警署建筑转化为沉浸式电影展览的项目，让访客可走进似曾相识的警署空间，并近距离感受拍摄警匪片的气氛。

保安局局长邓炳强。邓炳强FB图片
保安局局长邓炳强。邓炳强FB图片
邓炳强指该场景与他当年任职杂差帮办时的情景非常接近，更有相片为证。邓炳强FB图片
邓炳强指该场景与他当年任职杂差帮办时的情景非常接近，更有相片为证。邓炳强FB图片

记者：蔡思宇

摄影：叶伟豪

