急症室加价︱老友记感无奈：平日药物花费已不少 加价又添一份负担

公营医疗服务收费改革今日（1日）元旦起正式实施，其中急症室由原本一律收取180元，改为按病情紧急程度设两级收费：危殆（第一类）及危急（第二类）病人免收费，其余3类病人（紧急、次紧急及非紧急）则需缴付400元。《星岛头条》记者今日到广华医院观察，有市民对急症室加价表示反对，认为会增加负担，担心政策原意落空，未能真正让有需要市民受惠。

市民反对加价：无论如何都增加负担

陈先生准备探访已在广华医院住院两天的朋友。他向记者表示反对加价，认为无论如何「都会增加市民负担」。不过，他亦理解急症室加价属「见仁见智」，「总有人赞成，也有人反对」。对于加价是否会令更多人转至私家医院求诊，他认为不会，因为私家医院采逐项收费，总价必定高于有政府资助的公立医院，因此市民仍会选择急症室。他预计，自己日后等待急症室的时间将与以往相同。

长者对加价感无奈 忧政策原意落空

陈氏夫妇亦对急症室加价感到无奈。陈太称年纪已大，身体较易出现问题，平时在药物上花费已不少，急症室加价后，虽然自己不常前往，若真的有需要，费用将「又添一份负担」。陈先生则表示，即使改革将退款安排常态化，对部分市民的申领要求仍「有点苛刻」，若未能符合条件，就必须自行支付400元，认为「不合理」。他担心政策原意落空，未能真正令有需要市民受惠。

市民专程到急症室问医疗减免资格

市民钟先生专程前往急症室，询问自己是否符合减免医疗收费条件。他形容院方对减免标准的说明「不清楚」，而医院职员仅提供一个查询电话让他自行致电询问，令他感到无奈。钟先生希望医管局能够更清晰解释收费改革，尤其是减免条件，以便利市民。

记者：曾智华