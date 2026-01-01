Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

急症室加价︱老友记感无奈：平日药物花费已不少 加价又添一份负担

社会
更新时间：17:53 2026-01-01 HKT
发布时间：17:53 2026-01-01 HKT

公营医疗服务收费改革今日（1日）元旦起正式实施，其中急症室由原本一律收取180元，改为按病情紧急程度设两级收费：危殆（第一类）及危急（第二类）病人免收费，其余3类病人（紧急、次紧急及非紧急）则需缴付400元。《星岛头条》记者今日到广华医院观察，有市民对急症室加价表示反对，认为会增加负担，担心政策原意落空，未能真正让有需要市民受惠。

市民反对加价：无论如何都增加负担

陈先生准备探访已在广华医院住院两天的朋友。他向记者表示反对加价，认为无论如何「都会增加市民负担」。不过，他亦理解急症室加价属「见仁见智」，「总有人赞成，也有人反对」。对于加价是否会令更多人转至私家医院求诊，他认为不会，因为私家医院采逐项收费，总价必定高于有政府资助的公立医院，因此市民仍会选择急症室。他预计，自己日后等待急症室的时间将与以往相同。

长者对加价感无奈 忧政策原意落空

陈氏夫妇亦对急症室加价感到无奈。陈太称年纪已大，身体较易出现问题，平时在药物上花费已不少，急症室加价后，虽然自己不常前往，若真的有需要，费用将「又添一份负担」。陈先生则表示，即使改革将退款安排常态化，对部分市民的申领要求仍「有点苛刻」，若未能符合条件，就必须自行支付400元，认为「不合理」。他担心政策原意落空，未能真正令有需要市民受惠。

市民专程到急症室问医疗减免资格

市民钟先生专程前往急症室，询问自己是否符合减免医疗收费条件。他形容院方对减免标准的说明「不清楚」，而医院职员仅提供一个查询电话让他自行致电询问，令他感到无奈。钟先生希望医管局能够更清晰解释收费改革，尤其是减免条件，以便利市民。

记者：曾智华

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
4小时前
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！
观滨元旦百人围观少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
4小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
2小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
3小时前
瑞士阿尔卑斯山度假区有酒吧爆炸，网传影片见现场火光熊熊。X@Kedar/法新社
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地电视台：数十人死近百伤
即时国际
1小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
2025-12-31 15:08 HKT
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
11小时前
天文台｜冷锋今杀到 1.2最低气温12℃ 一日之间跌10℃ 料入冬以来最冻
天文台发寒冷天气警告 冷锋今晚杀到明早最低气温12℃ 料成入冬以来最冻
社会
5小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
6小时前