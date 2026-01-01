「2026龙狮节」元旦开锣 138只醒狮尖沙咀巡游贺新岁 市民：返番以前𠮶种感觉

今日（1日）是元旦日，「2026香港龙狮节」暨第八届「世界龙狮日」在尖沙咀文化中心露天广场举行开幕仪式，明早（2日）10时至下午5时，将进行国际醒狮比赛。今年活动以「国际醒狮群英汇」为主题，吸引超过40个来自世界各地的醒狮团会参与。

138只醒狮巡游 来自全球10多个地区

香港龙狮节筹备委员会召集人颜汶羽致辞时表示，香港龙狮节自2011年起，每年元旦都以锣鼓声和舞龙舞狮，祈求香港繁荣安定，市民身体健康。今年龙狮节最大特色，是有138只醒狮一同巡游；以及今次参与的龙狮团队，是来自全球10多个地区。

商经局副局长陈百里感谢香港龙狮节筹委会自2011年起，每年元旦日举办龙狮节这项盛事，有效弘扬传承舞龙舞狮这项中华文化传统国粹，加深大家对龙狮习俗与传统的认识。他续指，活动也能够带来更多访港旅客。致辞中，陈百里留意到现场有不少游客参与，分别用英文及普通话向在场海外、内地游客表示欢迎，并向他们介绍龙狮文化。

多位新任立法会议员亦在宣誓后前来参与，并为醒狮点睛，包括旅游界江旻憓、新界东南方国珊和叶傲冬、新界西南郭芙蓉、港岛西陈学锋、九龙西梁文广、选委界陈恒镔、姚柏良及陈永光。

开幕仪式的压轴表演，分别是醒狮及金龙表演。现场鼓声震天，多只醒狮翻滚舞动，活灵活现。今次活动有近10支来自世界各地的醒狮团队，与香港团队共同汇演。主办方表示，除舞龙舞狮外，也有武术、功夫、等表演予市民及游客观看。

市民观龙狮表演 笑言「返番以前后生𠮶种感觉」

仪式后，龙狮团队开始巡游，现场人头涌涌，不少市民和海内外游客驻足观赏。九龙湾市民范生和范太今日专程前来参与龙狮节，他们均感到很开心。范生表示，特别喜欢这类节日，笑言「好似返番以前后生𠮶种感觉」，感慨现时年纪大了，更怀念这类传统文化活动。他认为政府应多办类似活动，让年长市民感到高兴，「我哋年纪又大㖞，咁睇得几年咪几年啰」。

虽然现场座无虚席，但范氏夫妇并不觉挤拥，反而认为人流多，气氛更热闹、更好。「呢啲（活动）要人多先有感觉」。范生亦形容现场气氛融洽、秩序良好，「个个人都好随和，笑容多咗」。他亦期望经济复苏后「人人有工开」，带动旅游业及各行各业经济发展。

浙江游客梅生及其女朋友除夕夜在港倒数跨年，在网上了解龙狮节后专程到访。梅生表示，之前未接触过龙狮文化，感觉很新奇，巡演也很好看，认为这类文化活动对游客具有一定的吸引力，可以感受本土人文风情。他很喜欢龙狮节表演，希望香港之后可以多举办类似活动，认为是一种文化传播。

记者、摄影：曹露尹