浅水湾元旦冬泳逾1100人参加　最年长79岁、最年轻6岁　参赛者：身体健康最重要

一年一度的元旦冬泳于今日元旦（1日）在浅水湾泳滩举行，今届共有逾1100人参加。有泳手表示，香港市民应多游冬泳，不仅有益健康，更能逢凶化吉，迎接新年。

比赛分「夺标组」及「畅泳组」

第50届冬泳拯溺锦标大赛今日举行，参加者由中湾出发游至浅水湾石堤，全程600米。今届赛事分为「夺标组」及「畅泳组」，最年轻泳手为6岁的王昕杰，最年长为79岁的刘冬荣，由大会主席卢一峰担任主礼嘉宾。

参赛者披上锡纸毯、垃圾袋保暖

今早阳光普照，上午9时浅水湾气温为18度，较去年稍高。不少泳手提前到场热身，有人披上锡纸毯、甚至垃圾袋保暖，也有人在身上涂上凡士林以防刮伤。适逢元旦，现场洋溢著新年气氛，终点观音寺附近有「财神」与市民合照并派发利是，亦有一家大小头戴马头公仔迎接马年。

巿民为身体健康游冬泳

王先生今年第三次参赛。他在赛前表示，参加冬泳是为了身体健康，能完成赛事已经很满足。他身边亦有一众亲朋好友到场支持，他们笑言：「随意完成就好，最重要是赢。」

最年长泳手冀明年再参赛

参赛选手年龄层广泛，上至79岁，下至6岁。现年79岁的刘冬荣是全场最年长的泳手，他表示今年天气比去年暖和许多，游泳过程很顺利。自己参加冬泳已经47年，完全习惯了。他亦笑言，明年将年满80岁，希望再参加一次元旦冬泳「庆祝」。

最年轻参加者直言「很冷」又「辛苦」

6岁的王昕杰为全场最年轻选手之一，他上岸后浑身发抖，坦言「很冷」、「很辛苦」。他说，平日都有练习游泳，这次是因为一时兴起及爸爸鼓励才参加。虽然最终顺利完成比赛，但当被问到是否会再参加时，他直言：「不想了，体验一次就足够。」

骨癌截右腿泳手：身体还好 就会继续游下去

因骨癌截去右脚的汤先生表示，今年游得很顺利，「比在泳池游还顺畅」。相比去年首次以截肢状况参赛，他已更加适应，并说：「只要身体还好，就会继续游下去。」另外，68岁、以轮椅代步的黄先生则表示，今年是「赤马红羊劫」，火象能量较高，因此他劝喻市民参加冬泳，「以水灭火」，祈望新一年身体健康、逢凶化吉。

记者：曾智华

摄影：何健勇