天文台｜冷锋今杀到 1.2最低气温12℃ 一日之间跌10℃ 料入冬以来最冻

社会
更新时间：12:57 2026-01-01 HKT
发布时间：12:57 2026-01-01 HKT

今日（1月1日）是元旦，天文台表示，一股偏东气流正影响广东沿岸。此外，位于广东北部的一道冷锋正逐渐向南移动，预料会在今晚横过广东沿岸地区。市区气温将下降至约16度，新界再低两三度。明日(1月2日)最低气温12度，与今日最高温22度相比，一日之间跌10度。明日风势亦颇大，高地达7级风，按蒲福氏风级表，有关的风力达强风程度。

下午开始降温

根据天文台分区天气显示，今日下午3时后气温开始下降，山顶温度为18度，大老山低至16度。至今晚8时，多区气温显著下降，大老山更低至13度。天文台预测，未来一两日风势颇大，气温下降至约12度，渐转天晴干燥，日夜温差较大。明后日（1月2日及3日）气温介乎12至18度。下周初早上仍然清凉。

冬季季候风会在未来一两日影响广东沿岸，该区风势颇大，气温显著下降，天气转冷，天色好转。随著季候风在下周初稍为缓和，该区气温略为回升，但早上仍然清凉。预料干燥的季候风补充会在下周中期持续影响广东，该区气温再度下降，普遍晴朗及非常干燥，日夜温差颇大。 

根据天文台的9天天气预报，下周天气仍然寒冷，下周二(1月6日)及周四(1月8日)，气温介乎13至19度，周五气温稍为回升一度，介乎14度至20度，而周三(7日)至周五(9日)，天气干燥，相对湿度低至只有30至35%。

