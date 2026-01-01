每日杂志‧人物志｜推动防火教育强化社区意识 林振敏吁防患未「燃」由家居做起

大埔宏福苑五级大火后，防火成了全城议题。对于市民罹难及消防员殉职，前消防处处长林振敏深感痛心。踏入新一年，他呼吁市民由家居开始防火，筑起第一道防线，如学习使用灭火筒及消防喉辘，甚至亲身走一次寓所的消防通道，以备不时之需。他续指，物管公司身负重任，除要做好风险管理，加强巡查，亦应增办火警演习及防火讲座，并盼市民为自身安全，踊跃参加。这宗焚烧逾43小时的火灾，为不少港人留下烙印，展望未来，他冀望大家走出哀伤，重新出发。

林振敏于2003年至2005年底任职消防处处长，卸任后退休，告别37年消防生涯。其后20年，他经常以香港工程师学会消防分部发言人身份，接受传媒访问，分析大小火警成因，并为公众提供防火及逃生建议，是名副其实的消防专家。宏福苑大火的起因尚待调查，但他认为市民提高防火意识是刻不容缓的事，若能由家居开始防火，未来做到全民监察，有助于社区筑起防护网。

谨记「三宝」锁匙手机湿毛巾

安居乐业是不少市民的毕生愿望，他指，首先要做到杜绝火警隐患。一般住宅楼宇每层均设消防喉辘，但他发现不少市民其实不懂操作。大火发生后，不少人自发购买手提灭火筒等防火设备，他认同此举反映公众的防火意识有所提高，并鼓励市民学习使用，认为在安全情况下使用有助扑熄小火，或阻止火势蔓延，争取逃生机会。

防火另一个重点是居安思危，他指消防通道近在家门咫尺，正是重要逃生设施，但却常被市民忽略。他建议，市民平日试走几次消防通道，了解其出口所在，或是通往的楼层，否则一旦遇上火警，随时慌不择路，陷于险境；过程中，市民亦可发现消防通道有没有堆放杂物，或防烟门是否被开启，即时通报物管公司清理，收全民监察之效。

消防处近年积极推广包括锁匙、手机及湿毛巾的「逃生三宝」。他指三宝中各有用处，当中锁匙往往具关键作用，「遇上浓烟密布，前无去路，市民亦可退回家中，等待救援。」

大火后，防火成了全城议题，他认为物管公司亦肩负重任，并促大厦业主立案法团担当监察角色。他直言大火后，物管公司应当即时检查各住户的火警钟是否仍然有效运作，「最直接是举办火警钟测试，若找到失灵火警钟，便要即时维修，甚至更换，确保安全。」

举办讲座提高危机意识

除测试火警钟，他指出，物管公司亦应定期举办有关使用消防喉辘及灭火筒的讲座、训练课程，以及火警逃生演习，提高市民的危机意识。他慨叹，过去出席屋苑防火讲座时，发现不少住户只安排外佣出席，感觉有点敷衍了事，盼日后市民更关注自身安全，踊跃参与。

一生从事灭火及防火工作，林振敏至今仍在家中设置灭火筒，亦熟知居所消防通道的去向，就连外游入住酒店，亦会细阅所住楼层的消防逃生图，并亲身试走一次走火路线，以备不时之需。77岁的林振敏不苟言笑，但谈到防火工作却十分「肉紧」，几度声嘶力竭。他语重心长地说，撇除外在因素，市民若能从家居开始防火，有助减少火灾伤亡的机会。

烈火的威力，林振敏深有体会。1984年，他曾参与香港仔田湾大生工业大厦5级大火扑救工作，大火焚烧68小时始熄灭，酿成45人受伤。这是他最难忘的救火经历，他称上址是旧式工厦，没有消防花洒头，「置身火场，受到烈燄、高温及黑烟夹击，还有乱放的杂物，阻碍前进及后退，危机四伏。」为降温，他及同袍进入火场前，会用消防喉笔喷湿身，又用喉笔喷射开路。

在前线灭火工作中，林振敏最难忘1984年田湾工厦大火。

1996年11月，佐敦商业大厦嘉利大厦发生五级大火，酿成41死80伤。当时嘉利大厦正进行电梯工程，期间火屑堕下，燃点电梯井内堆放的易燃物引致火警，浓烟沿井道迅速向上扩散，形成「烟囱效应」，致多人伤亡。

推动法例修改确立规管方向

当时林出任消防处防火总长，负责法律执行和修订工作。嘉利大厦火警，揭示当时多个火警隐患，亦成了改革契机。其后他协助推动修改及订立3项消防法例，包括提高银行、超级市场、商场、投注站及珠宝店的防火要求，要求增加消防设备；提升旧式商业大厦的消防设施，以及增加商住楼宇的消防安全设施。

林振敏强调，与时并进修改法例，可以确立规管方向，让公众知悉标准，惟日常执行仍有赖市民及物管公司，「简单如保持消防门关上及消防通道畅通，都要市民认识、物管公司落实执行。」

林振敏曾协助推动修改及订立3项重要消防法例。

不少火灾事故是可以预防的，关键是有否做好风险管理，杜绝潜在火警危机。他特别指出，施工中的大厦最要关注，因为工程期间可能在原有建筑物增加其他建材，构成额外风险，嘉利大厦的火警起因与此息息相关。至于宏福苑大火，亦疑因楼宇进行大维修，外墙挂上不合规格棚网，加上天气干燥及烧着易燃物有关。

除了大维修，一般家居装修中，工人亦会使用不同物料，林振敏关注现时天气干燥正是火警高危因素，物管公司宜先知先觉加强巡视，才能防患于未「燃」。

一年伊始，林振敏寄语港人由家居防火做起，一起走出火灾阴霾。

投入扶康会社福工作 盼公众更接纳残疾人士

为应对近年财赤，政府逐步削减社福拨款。林振敏现任扶康会司库，称将透过重整架构、调配工作优先次序，灵活运用资源，共渡难关。他期望公众日后能更接纳残疾人士，助他们融入社会。

林振敏与扶康会结缘始于1997年，他指，当时获时任消防处处长邀请参加扶康会活动，其后加入该会。2005年退休后，他全身投入扶康会的义务工作，曾任扶康会董事局主席。他希望借助自己于消防处长任内的人力资源及财政管理技巧，协助社福机构加强行政运作。

退休后，林振敏投身扶康会义务工作，希望残疾人士被看见和接纳。 受访者提供

扶康会为逾4000名残疾人士提供住宿、训练及职业康复等不同服务，惟近年政府财赤下，逐步削减社福拨款，正与他上任消防处长后遇上沙士爆发，政府因经济重挫而要求各部门紧缩资源的情况近似。

面对资源削减，他指尝试从加强行政及财政管理，如透过重组人手架构及调整工作优先次序入手，盼更灵活运用资源，又能维持服务质素。

林振敏现是扶康会司库，盼透过重整架构，应对政府削减社福拨款的难关。 受访者提供

扶康会的义务工作，成了他退休后的精神寄托。林振敏指，残疾人士亦具有回馈社会的能力。现时扶康会培训残疾人士不同的工作技能，包括清洁及汽车美容等服务，助他们自食其力。他补充，残疾人士处事细心，工作备受赞赏。多年来，他喜见公众对残疾人士的接纳日益提高，未来希望更多残疾人士被看见、融入社会。

记者：关英杰