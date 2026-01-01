港灯董事总经理郑祖瀛推专栏《蕃薯页》 分享最新发展与策略方向 首期内容今发布

港灯董事总经理郑祖瀛（Francis Cheng）推出全新季度专栏《蕃薯页》，今日1月1日正式发布。专栏名称《蕃薯页》以粤语读音巧妙点出「Francis的一页」之意，兼备他的务实亲和，以及他重视团队培养的风格，正如蕃薯在生长时多会形成一大串或多个块根在土中生长的团结精神。

专栏将透过郑祖瀛的视角分享港灯的最新发展与策略方向，并介绍港灯在创新科技、智能电网建设和减碳工作上的最新进展，借此加强港灯与持份者的沟通，展现务实、可靠、专业的企业文化，提升透明度与社会连系。《蕃薯页》页末特别备注他「怀抱可持续发展之心、重视团队培养、务实迎变新篇」的管理思维。

首期内容重点提到，人工智能在港灯电力系统的应用越趋成熟，现时高压和中压网络已有完善的监测，而低压系统过往因网络复杂只能被动管理。为此，港灯利用自主研发的SmartLink@HK Electric系统（采用LoRaWAN技术）和故障检测感应器，在2025年底起，已开始建立相信是全球首个低压电力系统控制中心。虽仍处起步阶段，但今年即将透过增设感应器，去逐步完善监控。

随着港灯智能电表通讯基础设施在2025年第4季全面投入运作，电表数码化计划基本完成，现时所有安装智能电表的客户已可以掌握每半小时的用电数据。在新一年，港灯将探索如何运用智能电表收集的大数据进一步提升营运效率，包括强化需求高峰的预测与管理能力方面。另至去年底，港灯「由煤转气」进程已使碳排放减少40%。

《蕃薯页》文章将在每季开首于港灯网站及港灯应用程式（HK Electric App）刊登。

