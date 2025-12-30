公立医院收费改革︱全港6位「掷界」病人获酌情收旧价 各急症室运作大致畅顺

公立医院新收费今日（1月1日）起实施，急症室稳定、次紧急及非紧急病人收费增至400元。当局早前透露，会弹性处理凌晨「冲闸」病人。《星岛头条【记者昨晚（12月31日）到广华医院急症室观察，约晚上11时55分，医院有广播提醒新收费即将实施，吁未登记的病人尽快到登记处办理手续；亦有护士向进入急症室的病人派筹，识别他们于午夜前抵达急症室（即缴付旧收费180元）。

6市民「掷界」求诊获酌情处理

有病人赶及在零时零分抵达急症室，获派筹前去登记。零时零分后，护士停止派筹「截龙」，此后到急症室求诊的病人，均需缴付新收费。医管局表示，全港有6名市民零晨零时左右「掷界」到急症室求诊，各急症室酌情处理，收取旧收费；各急症室运作大致畅顺。

医管局主席范鸿龄、医管局行政总裁李夏茵等人，在场视察急症室转收费的过渡情况。李夏茵表示，各区急症室大致运作顺畅，未出现人龙及挤拥情况，又透露转新收费期间有6名市民「掷界」到急症室求诊，获酌情处理，「凌晨零时（左右）刚刚进来门口，又未到登记处，这个个案我们都觉得其实你都来了，我们又没有人龙，不如就让你（付旧收费）」。

李夏茵指，今次收费改革并非为了缩短轮候时间，是希望医疗资源用于有需要的病人身上，加强对贫、急、重、危病人的保障，现时约有3.5万个医疗费用减免申请，数字在预期之内。她说，未来两周也会调配人手协助市民，强调沟通工作不会停。

记者：萧博禧

摄影：苏正谦