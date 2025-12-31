Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署起诉地产代理收贿泄露「放盘客」资料 贪污罪成候判

社会
更新时间：17:44 2025-12-31 HKT
发布时间：17:44 2025-12-31 HKT

廉政公署早前起诉一名地产代理，从另外一间地产代理公司两名董事收贿32,500元，向他们方泄露「放盘客」资料以兜售地产代理服务。该名地产代理今日（31日）在沙田裁判法院被裁定贪污罪名成立，而涉案两名地产代理公司董事早前已认罪。暂委裁判官李卓慧押后案件至2026年1月15日判刑，以待索取3名被告的背景报告，期间三人还押惩教署看管。

江家成，27岁，美联物业代理有限公司（美联物业）地产代理，经审讯后被裁定两项罪名成立，即一项串谋使代理人接受利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9（1）（a）条及《刑事罪行条例》第159A条，及一项有犯罪或不诚实意图而取用电脑罪名，违反《刑事罪行条例》第161（1）（c）条。

唐稀尔，31岁；及周霆锋，42岁，同为嘉诚地产（集团）有限公司（嘉诚地产）董事兼股东，早前承认上述串谋使代理人接受利益罪名。

半年内泄露逾千「放盘客」资料

案发时，江家成任职美联物业沙田一间分行，唐稀尔和周霆锋则是嘉诚地产的董事兼股东，该地产代理公司在大埔区及附近区域提供地产代理服务。美联物业禁止其地产代理泄露机密客户资料，亦不允许他们就有关美联物业的业务收受任何利益。

案情透露，江家成于2022年5月至10月期间，从唐稀尔和周霆锋等人收取贿款共32,500元，以协助他们检索美联物业资料库内的「放盘客」资料，包括其姓氏、电话及楼盘地址。

于案发半年期间，江家成向唐稀尔和周霆锋等人泄露逾1,000项美联物业「放盘客」资料，以便嘉诚地产向该等「放盘客」兜售地产代理服务。

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
03:09
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
影视圈
9小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
2025-12-30 15:46 HKT
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
22小时前
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
时事热话
6小时前
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
影视圈
6小时前
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
03:09
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
影视圈
8小时前
西贡破边洲男子悬崖拍照跌落海 消防救起明显死亡
00:29
西贡破边洲21岁内地青年悬崖拍照堕海 消防救起明显死亡
突发
7小时前
凶案现场未解封。梁国峰摄
乐华南邨谋杀案｜喜华楼藏尸单位续封锁 警重案组上楼取证带走大量证物
突发
1小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
18小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
17小时前