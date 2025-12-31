廉署起诉地产代理收贿泄露「放盘客」资料 贪污罪成候判

廉政公署早前起诉一名地产代理，从另外一间地产代理公司两名董事收贿32,500元，向他们方泄露「放盘客」资料以兜售地产代理服务。该名地产代理今日（31日）在沙田裁判法院被裁定贪污罪名成立，而涉案两名地产代理公司董事早前已认罪。暂委裁判官李卓慧押后案件至2026年1月15日判刑，以待索取3名被告的背景报告，期间三人还押惩教署看管。

江家成，27岁，美联物业代理有限公司（美联物业）地产代理，经审讯后被裁定两项罪名成立，即一项串谋使代理人接受利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9（1）（a）条及《刑事罪行条例》第159A条，及一项有犯罪或不诚实意图而取用电脑罪名，违反《刑事罪行条例》第161（1）（c）条。

唐稀尔，31岁；及周霆锋，42岁，同为嘉诚地产（集团）有限公司（嘉诚地产）董事兼股东，早前承认上述串谋使代理人接受利益罪名。

半年内泄露逾千「放盘客」资料

案发时，江家成任职美联物业沙田一间分行，唐稀尔和周霆锋则是嘉诚地产的董事兼股东，该地产代理公司在大埔区及附近区域提供地产代理服务。美联物业禁止其地产代理泄露机密客户资料，亦不允许他们就有关美联物业的业务收受任何利益。

案情透露，江家成于2022年5月至10月期间，从唐稀尔和周霆锋等人收取贿款共32,500元，以协助他们检索美联物业资料库内的「放盘客」资料，包括其姓氏、电话及楼盘地址。

于案发半年期间，江家成向唐稀尔和周霆锋等人泄露逾1,000项美联物业「放盘客」资料，以便嘉诚地产向该等「放盘客」兜售地产代理服务。