岭大内地生虚报TOEFL合格求毕业 认罪望判社服令 官指案情严重考虑判监

岭南大学学士学位衔接课程的2位内地生去年中为求毕业，涉嫌虚报自己托福（TOEFL）英语测试及格，各被控一项企图以欺骗手段取得服务罪。24岁男学生早前认罪，原订今早判刑，感化官认为无法确保男学生取得签证，来港履行社会服务令，遂不建议社会服务令。裁判官覃有方明言案件性质严重，考虑判监，惟辩方一再求情下，遂应其要求再次索取社会服务令报告参考，押后案件至下月21日判刑。

24岁男被告贾鹏及22岁女被告黄鑫怡分别报称居住于内地深圳及福建，被控于去年5月21日及27日，在香港企图以欺骗手段，即虚假地向岭南大学职员表示2人己取得达标的托福考试成绩，从而不诚实地取得岭南大学所提供的行政服务，即以批准2人毕业，并授予2人公共管理及智慧管治社会科学学士学位。

案件编号：TMCC2408/2025

法庭记者：陈子豪