律政司回顾2025年法律科技发展里程碑 感谢咨询小组支持展望未来合作

律政司今日（12月31日）在社交平台发文，指2025年在法律科技发展方面取得多项里程碑，成果令人鼓舞。律政司欣然回顾2025年，指出这一年在法律科技方面达成了多项令人振奋的里程碑。这些成就的取得，有赖于创新与协作的共同努力。

律政司今年成立推动法律科技发展咨询小组；举办4场法律科技圆桌会议，逾70名持份者参与，发布法律科技圆桌会议报告，剖析香港法律及争议解决界别对法律科技带来革命性影响的核心洞察；在香港法律周举办首届香港法律科技节，吸引逾2,000人报名参与；开展「香港法律科技服务提供者问卷调查」。

律政司特别鸣谢推动法律科技发展咨询小组的持续支持，强调若非该小组的协助，这些成果将难以实现。律政司展望2026年，期望能与所有持份者继续携手前行，共同探索机遇，应对挑战，并不断拓展法律科技的各种可能性，以确保香港在法律创新方面保持领先地位。

律政司表示2025年在法律科技发展方面取得多项里程碑。律政司图片

