本港首8个月录$180亿赤字 财政储备为$6363亿
更新时间：16:41 2025-12-31 HKT
发布时间：16:41 2025-12-31 HKT
政府公布本财政年度首8个月（截至2025年11月30日）的财务状况，录得180亿港元赤字，期内整体开支为4,966亿港元，收入为3,719亿港元。
政府表示，截至2025年11月30日，本财政年度首8个月的整体开支达4,966亿港元，而收入则为3,719亿港元。计及发行政府债券所得的1,352亿港元及偿还政府债券本金285亿港元后，本财政年度首8个月录得180亿港元赤字。
财赤收窄至180亿港元
政府发言人指出，截至11月份的赤字较10月份有所减少，主要原因为薪俸税及利得税等主要收入，大多于财政年度后期收取。本财政年度的修订预算，将与2026至27年度《财政预算案》同步公布。截至2025年11月30日，财政储备为6,363亿港元。
根据政府上月28日公布的本财政年度首7个月财务状况，当时录得568亿港元赤字，财政储备为5975亿港元。
