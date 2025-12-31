Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

本港首8个月录$180亿赤字 财政储备为$6363亿

社会
更新时间：16:41 2025-12-31 HKT
发布时间：16:41 2025-12-31 HKT

政府公布本财政年度首8个月（截至2025年11月30日）的财务状况，录得180亿港元赤字，期内整体开支为4,966亿港元，收入为3,719亿港元。

政府表示，截至2025年11月30日，本财政年度首8个月的整体开支达4,966亿港元，而收入则为3,719亿港元。计及发行政府债券所得的1,352亿港元及偿还政府债券本金285亿港元后，本财政年度首8个月录得180亿港元赤字。

财赤收窄至180亿港元

政府发言人指出，截至11月份的赤字较10月份有所减少，主要原因为薪俸税及利得税等主要收入，大多于财政年度后期收取。本财政年度的修订预算，将与2026至27年度《财政预算案》同步公布。截至2025年11月30日，财政储备为6,363亿港元。

根据政府上月28日公布的本财政年度首7个月财务状况，当时录得568亿港元赤字，财政储备为5975亿港元。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
03:09
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
影视圈
9小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
2025-12-30 15:46 HKT
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
22小时前
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
时事热话
6小时前
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
影视圈
6小时前
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
03:09
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
影视圈
8小时前
西贡破边洲男子悬崖拍照跌落海 消防救起明显死亡
00:29
西贡破边洲21岁内地青年悬崖拍照堕海 消防救起明显死亡
突发
7小时前
凶案现场未解封。梁国峰摄
乐华南邨谋杀案｜喜华楼藏尸单位续封锁 警重案组上楼取证带走大量证物
突发
1小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
18小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
17小时前