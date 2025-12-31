Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

爆粗阿伯大闹调景岭街市淘宝自提点 声大夹恶逼取货：我点X识扫码！

社会
更新时间：16:54 2025-12-31 HKT
发布时间：16:54 2025-12-31 HKT

网购自取点之乱升级做「MMA」？有社交媒体群组流传影片，指调景岭彩明街市淘宝菜鸟自取点，有长者因不懂扫码（QR Code）取货，「爆粗」怒骂店员，大骂「而家畀唔畀啊？我点X识扫码！」，更扬言要报警，而店员则坚持要扫码才能取货。同帖另1张图片则显示，老伯向后跌坐地上，未知是否争执所致。

老伯不懂扫码取货大闹淘宝自提点

有网民于12月29日在Threads发布影片，指调景岭彩明街市淘宝菜鸟自取点，有职员与顾客因扫「二维码QR Code」问题争执。影片长约25秒，显示一名穿短袖加上背心外套的老伯正与自取点店员争吵，店员称「你自己有问题就走啦！无啦啦屈我！净系识讲粗口有乜用啫！啱啱3岁啊？」，阿伯闻言咆哮「而家畀唔畀（取货）啊！」店员同样咆哮回应「你扫码咪畀啰！」，阿伯随即怒吼，并大骂粗口「我点X识……就系唔识先问你！」

老伯爆粗狂骂：黐X线！人哋唔X识（扫码）！

老伯逼近店员并咆哮「X你老X！」，又扬言「报警啊！」，店员斥责「你唔好再讲粗口啊！你咪报（警）啰」。老伯继续大骂店员「黐X线！人哋唔X识（扫码）！」，店员回应「走啦！」，阿伯则回击「走乜X嘢啊！」。店员之后未有再理会阿伯，开始招呼其他顾客。该帖另上载1张图片，老伯疑似向后跌坐地上，未知是否因争执所致。

网民批阿伯离谱：声大夹恶以为有道理

网民对事件议论纷纷，大部份网民都批评老伯离谱，「自己唔识攞淘宝=ＸX个店员」、「笑死。自己唔识声大夹恶以为有道理」、「呢啲老坑唔识又唔请教人，仲要X人，真系无得救」、「唔识咪睇下其他人点扫。我相信在场都会有热心人士帮手。而唔系大叫」、「唔扫唔畀拎好正常」、「自己唔识，于是闹人，好X丢脸」、「我去过呢间，个哥哥排紧队已经叫你开定淘宝app，先扫舖头个code，然后攞货畀你，过程几十秒就搞掂，都唔明有乜好嘈」；也有网民认为「扫码取货」制度需要改善，「老人家真系未必识」、「我帮人拎货，点扫到码」。

