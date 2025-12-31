Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

梅启明入禀区院向餐厅索雇员补偿  暂定明年5月审讯 期间双方将尝试和解

社会
更新时间：15:28 2025-12-31 HKT
发布时间：15:28 2025-12-31 HKT

已故天后梅艳芳的胞兄梅启明2023年入禀区域法院，向铜锣湾蟾宫大厦「水门鸡饭」餐厅提出雇员补偿诉讼，追索因工伤而遭拖欠的工资以及赔偿等。案件今（31日）于区院进行指示聆讯，梅启明表示愿意先进行调解，法官罗丽萍提醒他不能改变主意，梅表示「唔缩！」。罗官颁下命令，餐厅一方须在限期内提交调解员名单予法庭选择，并由餐厅一方事先垫付调解员费用；罗官另暂定案件于明年5月26日进行2日审讯。

原告为梅启明，被告为GOODWILL CATERING MANAGEMENT LIMITED。梅启明于2023年3月24日在被告经营的「水门鸡饭」餐厅上班期间，梅启明约于下午1时半在厨房，左脚突然向侧滑，他倒地后不醒人事。

梅启明今日并无律师代表。被告方甫开庭便表示已联络一名任职测量师的调解员，最早可于1月进行调解，另念及梅启明经济困难，被告方提出先垫付调解员费用。梅一度反对调解，指自己无力负担费用。罗官质疑被告方为何不找拥有处理雇员补偿经验的调解员，并要求原告方建议3名调解员供法庭选择。

罗官又向梅启明表示，对方释出善意何不尝试接纳调解，「有人帮你有乜唔好？」。梅启明遂同意参与调解，罗官提醒梅不能改变主意，梅表示「唔缩！」。罗官又对双方作忠告，指雇员赔偿金额其实不高，打官司、聘请大律师等均涉费用，或与补偿金额不成比例。

被告方表示，可能会就医学专家报告提出申请，再索取另一位专家的报告。罗官指有关医学专家报告的问题不会在本次聆讯处理，被告方须作正式申请并附上详细陈词。

罗官最后颁下一系列命令，包括要求被告方在14日内向法庭提交调解员名单，被告方将会事前垫付调解员费用；双方如有任何申请，例如有关医学专家报告等，须在21日内以书面提出；以及暂定明年5月26日进行2日审讯。

案件编号：DCEC 1911/2023
法庭记者：雷璟怡
 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
03:09
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
影视圈
7小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
2025-12-30 15:46 HKT
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
21小时前
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
03:09
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
影视圈
6小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
16小时前
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
18年前全港见证佢出世！当年「元旦BB」突现身开Po 网民求证「迪士尼终身入场证」 事主「1反应」令悬念更高｜Juicy叮
时事热话
5小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
17小时前
凶案现场未解封。梁国峰摄
乐华南邨谋杀案｜喜华楼藏尸单位续封锁 警重案组带板车上楼取证
突发
5小时前
西贡破边洲男子悬崖拍照跌落海 消防救起明显死亡
00:29
西贡破边洲21岁内地青年悬崖拍照堕海 消防救起明显死亡
突发
5小时前
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
李龙基王青霞分手丨Chris曾被质疑呃钱呃楼遭大汉袭击 基哥承诺过户七物业后反口：冇讲过
影视圈
4小时前