梅启明入禀区院向餐厅索雇员补偿  暂定明年5月审讯 期间双方将尝试和解

已故天后梅艳芳的胞兄梅启明2023年入禀区域法院，向铜锣湾蟾宫大厦「水门鸡饭」餐厅提出雇员补偿诉讼，追索因工伤而遭拖欠的工资以及赔偿等。案件今（31日）于区院进行指示聆讯，梅启明表示愿意先进行调解，法官罗丽萍提醒他不能改变主意，梅表示「唔缩！」。罗官颁下命令，餐厅一方须在限期内提交调解员名单予法庭选择，并由餐厅一方事先垫付调解员费用；罗官另暂定案件于明年5月26日进行2日审讯。

原告为梅启明，被告为GOODWILL CATERING MANAGEMENT LIMITED。梅启明于2023年3月24日在被告经营的「水门鸡饭」餐厅上班期间，梅启明约于下午1时半在厨房，左脚突然向侧滑，他倒地后不醒人事。

梅启明今日并无律师代表。被告方甫开庭便表示已联络一名任职测量师的调解员，最早可于1月进行调解，另念及梅启明经济困难，被告方提出先垫付调解员费用。梅一度反对调解，指自己无力负担费用。罗官质疑被告方为何不找拥有处理雇员补偿经验的调解员，并要求原告方建议3名调解员供法庭选择。

罗官又向梅启明表示，对方释出善意何不尝试接纳调解，「有人帮你有乜唔好？」。梅启明遂同意参与调解，罗官提醒梅不能改变主意，梅表示「唔缩！」。罗官又对双方作忠告，指雇员赔偿金额其实不高，打官司、聘请大律师等均涉费用，或与补偿金额不成比例。

被告方表示，可能会就医学专家报告提出申请，再索取另一位专家的报告。罗官指有关医学专家报告的问题不会在本次聆讯处理，被告方须作正式申请并附上详细陈词。

罗官最后颁下一系列命令，包括要求被告方在14日内向法庭提交调解员名单，被告方将会事前垫付调解员费用；双方如有任何申请，例如有关医学专家报告等，须在21日内以书面提出；以及暂定明年5月26日进行2日审讯。

案件编号：DCEC 1911/2023

法庭记者：雷璟怡

