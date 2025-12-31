男警为减轻工作量伪造证人陈述书销案 伪造等两罪成判囚24个月

现年34岁男警涉嫌调查案件时，伪造不追究证人陈述书，以及讹称投诉人不再追究，继而使案件终止调查，目的是为减轻工作量。男警员早前否认伪造及藉公职作出不当⾏为2罪，经审讯后被裁定罪成，今（31日）于区域法院被判入狱24个月。区域法院暂委法官黄国辉判刑时指，纵使被告无金钱得益，但他利用不恰当手法使事主签署虚假陈述书，影响终止调查的机制。

黄官指出，藉公职作出不当⾏为罪的案情较严重，被告黄耀聪目的是减轻其工作量，他在案中无金钱得益，惟9宗案件中有部分涉及被告以不恰当手法使事主签署虚假陈述书，导致终止调查，更误导上司，影响终止调查的机制。黄官遂以28个月监禁作量刑起点。

至于伪造罪，黄官表示被告身为警务人员，却为节省时间而伪造相关文件，罪行相当严重。但黄官提及其中一位受害人本身已决定不再追究案件，因此案情相对较轻，黄官以入狱24个月为量刑起点。考虑到辩方在审讯中同意大部分案情，节省法庭时间；被告无案底兼背景良好，工作亦获上司赞赏；以及被告9月底确诊患上甲状腺癌，病情会使服刑困难，黄官各扣减两罪刑期8个月。首项控罪中有4个月分期执行，被告最终须入狱24个月。

辩方今补充求情指，被告的背景报告正面，他不懂得处理工作压力和工作量，又因年幼时遭父亲暴力对待而不懂表达自己，采取逃避的态度故犯案。辩方强调被告婚姻和家庭良好，无不良嗜好，是位正常警察，其中学老师对他犯案感到震惊，冀法庭念及被告患癌而轻判。

案件编号：DCCC 202/2024

法庭记者：雷璟怡

