评论人王岸然涉妨害调查危害国安罪 今再申请保释被拒续还柙1月再讯

71岁前民阵副召集人兼时事评论人王岸然（本名黄觉岸）涉嫌在大埔火灾发生后被警方邀请协助调查，及后在YouTube披露会面间所作查讯的详情，另疑散布具煽动意图的片段，遭国安处首次引用《维护国家安全条例》下的妨害调查危害国家安全罪落案起诉。王岸然本月初被押解到西九龙法院提堂后须还柙，他今天再到高等法院申请保释，遭法官陈仲衡拒绝。王岸然续须还柙至明年1月20日再讯。

被告黄觉岸、报称退休人士，被控妨害调查危害国家安全及明知而发布具煽动意图的刊物两罪。他今天身穿白色外套应讯，没有法律代表及亲自向法庭陈词，惟陈官听毕陈词后拒绝其保释申请。

妨害调查危害国家安全罪指，被告于2025年12月3日在香港，知悉或怀疑有对危害国家安全的罪行的调查正在进行，罔顾是否会妨害该项调查，而在没有合理辩解或合法权限下，在「YouTube」披露警方于该项调查期间所作查讯的详情。

发布煽动刊物罪则指，被告于同年1月3日至12月6日明知具煽动意图而在「YouTube」发布陈述、相片、图片及/或影片，具意图引起中国公民、香港永久性居民或在特区的人，对《中华人民共和国宪法》确定的国家根本制度的憎恨或藐视，或对其离叛；对特区的宪制秩序、行政、立法或司法机关的憎恨或藐视，或对其离叛；煽惑任何人企图不循合法途径改变中央就特区依法制定的事项；或在特区依法制定的事项；及/或煽惑他人作出不遵守特区法律或不服从根据特区法律发出的命令的作为。

案件编号：HCCP1014/2025

法庭记者：王仁昌

