Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

评论人王岸然涉妨害调查危害国安罪 今再申请保释被拒续还柙1月再讯

社会
更新时间：13:25 2025-12-31 HKT
发布时间：13:25 2025-12-31 HKT

71岁前民阵副召集人兼时事评论人王岸然（本名黄觉岸）涉嫌在大埔火灾发生后被警方邀请协助调查，及后在YouTube披露会面间所作查讯的详情，另疑散布具煽动意图的片段，遭国安处首次引用《维护国家安全条例》下的妨害调查危害国家安全罪落案起诉。王岸然本月初被押解到西九龙法院提堂后须还柙，他今天再到高等法院申请保释，遭法官陈仲衡拒绝。王岸然续须还柙至明年1月20日再讯。

被告黄觉岸、报称退休人士，被控妨害调查危害国家安全及明知而发布具煽动意图的刊物两罪。他今天身穿白色外套应讯，没有法律代表及亲自向法庭陈词，惟陈官听毕陈词后拒绝其保释申请。

妨害调查危害国家安全罪指，被告于2025年12月3日在香港，知悉或怀疑有对危害国家安全的罪行的调查正在进行，罔顾是否会妨害该项调查，而在没有合理辩解或合法权限下，在「YouTube」披露警方于该项调查期间所作查讯的详情。

发布煽动刊物罪则指，被告于同年1月3日至12月6日明知具煽动意图而在「YouTube」发布陈述、相片、图片及/或影片，具意图引起中国公民、香港永久性居民或在特区的人，对《中华人民共和国宪法》确定的国家根本制度的憎恨或藐视，或对其离叛；对特区的宪制秩序、行政、立法或司法机关的憎恨或藐视，或对其离叛；煽惑任何人企图不循合法途径改变中央就特区依法制定的事项；或在特区依法制定的事项；及/或煽惑他人作出不遵守特区法律或不服从根据特区法律发出的命令的作为。

案件编号：HCCP1014/2025
法庭记者：王仁昌
 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
03:09
李龙基哭谈分手：我系第三者 首认14年「爷孙恋」玩完 拒向王青霞老公道歉丨独家
影视圈
5小时前
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
深圳湾口岸巴士总站搬新位！有2条免费专线 北上网民激赞︰方便好多
旅游
23小时前
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
内地旅游衣著新潮流？ 港人目击游客穿1物行街叹「我真系识条棍」 网民：观音头扫把脚
生活百科
19小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友
突发
14小时前
02:03
乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚
突发
15小时前
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
03:09
李龙基王青霞分手丨回顾「爷孙恋」戏剧性发展 基哥婚内偷食Chris 甘愿净身出户
影视圈
4小时前
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
60岁女星家中晕倒紧急送院 头部重创暂失头骨保护 公开最大遗愿与大师级亡夫有关
影视圈
16小时前
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
港男惨中深圳「采耳陷阱」 ¥60入场技师1招变天价 事后悔恨做错「这步」｜Juicy叮
时事热话
22小时前
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
陈庭欣哭诉分手认清身边人 惊爆8年情断：我哋冇坐低倾过！前度杨振源单身生活更精彩
影视圈
21小时前
凶案现场未解封。梁国峰摄
乐华南邨谋杀案｜喜华楼藏尸单位续封锁 警重案组带板车上楼取证
突发
4小时前